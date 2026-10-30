Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour prouver que sa popularité dépasse les limites du rectangle vert, après avoir réalisé des débuts exceptionnels sur les réseaux sociaux dès l'ouverture de son compte officiel sur la plateforme « Instagram », une démarche qui s'est rapidement transformée en événement marquant parmi les supporters du club catalan.

En moins de 24 heures depuis son apparition sur la célèbre plateforme, le technicien allemand s'est approché de la barre du million d'abonnés, dépassant les 950 000, un indicateur clair de l'ampleur de l'intérêt dont il bénéficie au sein des supporters du Barça, qui se sont empressés de suivre son nouveau compte et de réagir à sa première apparition.

Bien que Flick n'ait publié qu'une seule publication et deux stories sur son compte, cela a suffi à attirer des centaines de milliers d'abonnés, sans avoir besoin de partager de nombreuses photos et vidéos, confirmant que sa présence auprès du public n'est pas seulement liée à ce qu'il offre avec le Barça sur le terrain, mais s'étend également à sa vie quotidienne et à sa personnalité en dehors du rectangle vert.

Flick a tenu à ce que son premier message sur Instagram soit directement adressé aux supporters du Barça, exprimant son bonheur de rejoindre la plateforme et son désir de partager avec ses abonnés quelques détails de sa vie quotidienne dans la ville catalane.

Le technicien allemand a écrit : « Salut les Culers ! Je suis très heureux de partager avec vous quelques moments de ma vie quotidienne à Barcelone. Merci beaucoup pour votre soutien. Visca el Barça ! ».

Flick a choisi de conclure son message par une salutation à caractère catalan, un geste qui a reflété son souci de communiquer avec les supporters du club dans leur langue et d'exprimer sa reconnaissance pour l'affection et le soutien dont il bénéficie depuis qu'il a pris les rênes techniques de l'équipe.

La publication n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle a récolté plus d'un million de « J'aime », faisant de sa première apparition sur la plateforme le centre d'un large intérêt, que ce soit de la part des supporters du Barça ou des amateurs de football en général.

Les chiffres ont été marquants dès les premiers instants : après une seule heure depuis la création de son compte officiel certifié, le nombre d'abonnés de Flick a atteint 283 000, avant que l'augmentation ne se poursuive de manière accélérée au cours des heures suivantes, pour dépasser la barre des 950 000 abonnés et s'approcher du million en moins d'une journée.

Deux stories et deux messages qui révèlent la personnalité de Flick

La première apparition de Flick ne s'est pas limitée à la publication de bienvenue : il a également utilisé la fonction Stories pour communiquer avec ses abonnés, à travers deux messages aux contenus différents.

Dans la première story, le technicien allemand a renouvelé ses souhaits de bienvenue aux supporters du Barça, exprimant son enthousiasme à être présent sur Instagram et affirmant son désir de partager quelques moments de sa vie quotidienne pendant son séjour à Barcelone.

Quant à la deuxième story, elle a revêtu un caractère humain émouvant, après que Flick a utilisé une photo de l'une des séances d'entraînement du Barça pour exprimer sa solidarité avec les victimes du tragique accident de train à Tolède.

Le technicien allemand a écrit en anglais : « J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes du tragique accident de train à Tolède. Mes pensées accompagnent tous les sinistrés, et je souhaite un prompt et complet rétablissement aux blessés ».

Le message a revêtu une dimension humaine marquante, après que Flick a tenu à exprimer sa compassion aux familles des victimes et à apporter un soutien moral aux blessés et aux sinistrés de l'accident, faisant de ce geste l'un des temps forts de sa première apparition sur la plateforme.

La liste des comptes suivis révèle les priorités de Flick

Parmi les détails qui ont attiré l'attention sur le nouveau compte de Flick figure la liste des comptes qu'il a choisi de suivre, dont le nombre ne dépasse que 27.

Ce qui est frappant, c'est que le technicien allemand a limité son intérêt au cercle lié à son travail au sein du Barça, puisqu'il suit le compte officiel du club catalan, ainsi que les comptes personnels des 26 joueurs présents dans l'effectif de l'équipe.

Ce choix reflète la concentration de Flick sur son environnement footballistique actuel et son souci de garder son compte lié au club et à ses joueurs, au début de son aventure numérique qui a démarré avec des chiffres énormes et une interaction remarquable du public.

Entre le message de bienvenue, le geste humain envers les victimes de l'accident de Tolède et la liste limitée des comptes suivis, Flick a dévoilé quelques traits de sa personnalité en dehors du terrain, après que sa première apparition sur Instagram s'est transformée en un événement populaire qui a dépassé les attentes de beaucoup.