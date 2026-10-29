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Le FC Barcelone a cherché à redresser la barre après une semaine mouvementée, marquée par des défaites douloureuses face au PSG et au Real Madrid qui ont stoppé son élan. L’effectif de l’équipe première, Hansi Flick et son staff technique se sont réunis en urgence pour une séance de cohésion destinée à retrouver confiance avant une série de matches décisifs.

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Les joueurs de Barcelone se réunissent pour resserrer les liens après deux revers

Barcelone traverse une période difficile après deux déceptions consécutives, face au PSG en Ligue des champions puis à Madrid en Liga. Même si le club reste en lice pour le titre, ces résultats ont poussé le vestiaire à prendre du recul et à réfléchir à sa trajectoire, donnant lieu à une initiative destinée à renforcer la cohésion du groupe au centre d’entraînement.

L’équipe première blaugrana s’est réunie hier avec Flick et l’ensemble de son staff technique pour un rendez-vous qui allait bien au-delà d’un simple repas. Loin des médias et des critiques extérieures, le groupe s’est retrouvé à la Ciutat Esportiva Joan Gamper après une séance photo commerciale. L’objectif était clair : retrouver les sensations perdues, renforcer la complicité au sein du groupe et consolider son unité avant un calendrier particulièrement exigeant dans les semaines à venir.

Cette rencontre a permis à un effectif qui se sentait auparavant invincible de se ressouder sur le plan émotionnel. Alors que l’équipe cherche à surmonter ses récents revers, des sources internes indiquent que l’accent a été mis sur la progression collective. « Il ne s’agit pas d’effacer ce qui s’est passé, mais de l’assumer ensemble », ont expliqué des sources du club à Mundo Deportivo.

Le capitaine Raphinha mène la réaction du vestiaire

La décision d’organiser un barbecue ne venait pas de la direction : l’initiative a été prise par les joueurs pour aider le groupe à rester concentré. Le capitaine Raphinha, aux côtés de Rodri, a joué un rôle déterminant dans son organisation et a insisté pour que l’effectif reste dans les installations du club afin de préserver un cadre privé. Le repas a duré environ 90 minutes, offrant aux joueurs un moment de détente pour échanger, loin des exercices tactiques et de la pression des jours de match.

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Flick a toujours défendu l’idée que la force de cet effectif barcelonais réside dans ses liens familiaux. Le technicien allemand a souvent souligné que le vestiaire fonctionnait comme une famille, sans distinction entre les titulaires habituels et les joueurs chargés de les épauler.

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Les blessures en défense mettent Flick à l’épreuve

Si le barbecue visait à répondre aux difficultés émotionnelles du groupe, Flick doit toujours surmonter d’importants obstacles tactiques en raison d’une liste de blessés qui s’allonge. La défense est particulièrement touchée, ce qui limite les options de l’entraîneur à l’approche de la prochaine phase de la saison. Eric Garcia et Andreas Christensen restent indisponibles et poursuivent chacun leur convalescence, tandis que Jules Kounde doit encore retrouver la forme à temps pour les prochains matches.

La pression monte au classement, les rivaux de Barcelone commençant à réduire l’écart. L’Atlético de Madrid est revenu à deux points du leader, tandis que Madrid n’est plus qu’à trois points. Flick doit désormais trouver comment remanier sa défense et éviter que l’équipe ne perde encore des points pendant cette période délicate. Un nouveau faux pas n’est pas envisageable si Barcelone veut conserver sa première place.

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Des rendez-vous cruciaux attendent Barcelone au Camp Nou

Trois matches à fort enjeu attendent immédiatement Barcelone avant la prochaine trêve internationale. Le club recevra Alaves au Camp Nou le 31 octobre, puis accueillera l’Aston Villa d’Unai Emery en compétition européenne le 3 novembre. Cette série s’achèvera par un déplacement difficile au Metropolitano pour affronter l’Atlético le 8 novembre, un match qui pourrait avoir d’importantes conséquences dans la course au titre.

Après avoir commencé la saison par onze victoires consécutives, Flick exige que ses joueurs retrouvent le jeu compact et intense qui caractérisait leurs performances en début de saison. L’entraîneur aurait été contrarié par les récents manques de concentration et souhaite voir l’équipe retrouver son identité.