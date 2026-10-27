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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a décidé d’accorder deux jours de repos à son équipe première pour lui permettre de prendre du recul et de récupérer après sa douloureuse défaite dans le Clasico. Le technicien allemand veut que ses joueurs se ressourcent physiquement et mentalement après un calendrier éprouvant, au cours duquel le club catalan a connu des difficultés sur plusieurs fronts.

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Deux défaites consécutives poussent Flick à privilégier le repos

Selon le média espagnol SPORT, Flick a accordé deux jours de repos à son effectif du FC Barcelone après sa défaite 2-1 contre le Real Madrid dimanche. Ce revers a mis fin à l’invincibilité du club catalan depuis le début de la saison en Liga, Kylian Mbappe ayant inscrit un doublé pour lui infliger un douloureux coup d’arrêt en championnat.

Cette désillusion dans le Clasico est survenue après une défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Selon le média, Flick a constaté une nette baisse de vivacité habituelle chez ses joueurs lors des deux rencontres, ce qui a conduit l’entraîneur allemand à privilégier le repos plutôt que des ajustements tactiques immédiats. L’effectif ne retournera pas au centre d’entraînement avant mercredi, afin que les joueurs reviennent reposés, mentalement comme physiquement.

Yamal remporte le trophée Kopa, Cubarsi privilégie sa récupération

Getty Images

Alors que la majorité de l’effectif se repose, la cérémonie du Ballon d’Or à Londres pose une légère difficulté logistique. Lamine Yamal, Joan Garcia et Rodri doivent tous assister à ce prestigieux gala. Le prometteur défenseur Pau Cubarsi a toutefois renoncé au déplacement, préférant se consacrer entièrement à sa récupération physique chez lui.

Malgré les récentes difficultés du FC Barcelone sur le terrain, la soirée a été historique pour Yamal. Le jeune prodige a terminé troisième du classement général du Ballon d’Or, juste derrière le vainqueur Harry Kane et son dauphin Mbappe.

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Yamal a également remporté son troisième trophée Kopa consécutif, même s’il a modestement détourné les éloges. L’ailier a déclaré que cette récompense revenait en réalité à son coéquipier Cubarsi, saluant la forme exceptionnelle du défenseur central et son statut de meilleur jeune joueur de l’année en Coupe du monde.

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Voyages perturbés et fatigue croissante pèsent sur l’effectif

Les inquiétudes de Flick concernant la fatigue de ses joueurs grandissent depuis près de deux semaines. Les problèmes ont commencé lors du retour du FC Barcelone après un récent match à Séville, lorsque des conditions météorologiques défavorables en Catalogne ont fortement perturbé son programme de voyage. L’effectif est resté bloqué dans un avion pendant plus d’une heure avant de devoir regagner son hôtel.

Ce retard imprévu a considérablement réduit le temps de récupération de l’équipe avant son déplacement européen crucial à Paris. Conjugué à une liste de blessés qui s’allonge, ce calendrier éprouvant a fini par peser sur l’effectif. Flick est convaincu qu’une coupure mentale complète, associée au strict respect des régimes alimentaires prescrits, est le seul moyen de retrouver l’énergie inépuisable qui caractérisait son équipe en début de saison.

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Un débriefing tactique prévu avant le match contre Alaves

Getty Images

L’effectif du FC Barcelone reprendra l’entraînement mercredi. Après avoir pu se vider la tête et reposer leurs jambes, les joueurs se consacreront immédiatement à des débriefings tactiques détaillés et à la correction des erreurs commises sur le terrain face au PSG et au Real Madrid.

Flick espère que cette courte pause permettra à ses joueurs de repartir de zéro. Le club catalan doit rapidement retrouver son rythme alors que débute la préparation de son prochain match de Liga contre Alaves.







