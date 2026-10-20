Mundo Deportivo s’attend à voir Frenkie de Jong évoluer en défense centrale avec le FC Barcelone mardi soir face au Paris Saint-Germain. Il pourrait être aligné aux côtés de Pau Cubarsí.

De Jong devrait enfin faire son retour avec Barcelone mardi soir. Le milieu de terrain n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison en raison d’une blessure au genou.

Selon MD, généralement bien informé, Hansi Flick compte l’utiliser comme défenseur central, car Eric García et Jules Koundé seront indisponibles mardi soir.

Ces dernières semaines, l’entraîneur allemand avait déjà essayé De Jong aux côtés de Cubarsí en défense centrale lors des entraînements du Barça.

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De Jong a déjà joué en défense centrale à l’Ajax, mais jamais à Barcelone.

Mardi soir, le Barça disputera son troisième match de la première phase de la Ligue des champions. Le club a remporté ses deux premières rencontres et occupe la deuxième place à la différence de buts, derrière son adversaire, le PSG.