Hansi Flick accueille un invité surprise ! Un ancien défenseur d’Arsenal aperçu à l’entraînement du FC Barcelone pour étudier le maître tacticien allemand

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Un visage bien connu de la Premier League a assisté cette semaine à l’entraînement du FC Barcelone : Shkodran Mustafi, ancien défenseur d’Arsenal et de Valence, s’est rendu à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Le défenseur central à la retraite était présent pour observer de près le Barça en grande forme sous la direction de Hansi Flick.

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Apprendre auprès d’un compatriote

Mustafi a reçu une invitation personnelle de l’entraîneur de Barcelone pour assister à une séance de l’équipe première, selon SPORT. Le joueur de 34 ans, qui a remporté la Coupe du monde 2014 alors que Flick faisait partie de l’encadrement de l’Allemagne, passe quelques jours en Catalogne pour poursuivre sa formation d’entraîneur.

Marcus Sorg, l’adjoint de Flick, a fait visiter les installations à l’ancien défenseur central. Cette visite a permis à Mustafi d’observer de près la manière dont le staff technique actuel de Barcelone organise et mène ses séances quotidiennes.

Sa présence au centre d’entraînement est intervenue 24 heures seulement après qu’il a assisté à un match européen de jeunes. Mustafi était dans les tribunes pour voir l’équipe Juvenil A de Barcelone affronter Aston Villa en UEFA Youth League.

Une reconversion sur le banc

Getty Images

Mustafi a raccroché les crampons en 2024 et s’est rapidement tourné vers une carrière d’entraîneur. Il a entamé ce nouveau chapitre auprès de l’équipe nationale allemande des moins de 17 ans, avant d’obtenir une promotion au sein des sélections nationales.

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Il occupe désormais le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, sous la direction d’Antonio Di Salvo. Encore au début de sa carrière sur le banc, l’ancien joueur d’Arsenal profite de son temps pour étudier les meilleurs tacticiens d’Europe.

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Observer un entraîneur du calibre de Flick offre une expérience précieuse au jeune technicien. Selon l’article, ce déplacement a donné à Mustafi une occasion importante de comprendre le fonctionnement interne d’un staff technique de premier plan.

Une destination prisée des entraîneurs en devenir

Mustafi n’est pas le premier nom connu à venir s’inspirer du travail de Flick cette année. En février, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund Edin Terzic s’est rendu au centre d’entraînement de Barcelone avec son collègue Sebastian Geppert pour échanger avec le staff technique du club.

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Ce voyage d’étude a précédé une étape majeure dans sa carrière. Quelques mois plus tard, Terzic a été nommé entraîneur de l’Athletic Club et a emmené Geppert avec lui au Pays basque comme adjoint.

Les méthodes de Flick suscitent naturellement l’intérêt après un passage brillant en Espagne. Depuis sa prise de fonctions en 2024, le technicien allemand a remporté cinq trophées en deux saisons complètes, tout en instaurant un football offensif et intense.

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Un grand test attend Barcelone à Madrid

Barcelone retrouve le championnat dimanche avec un déplacement crucial dans la capitale. L’équipe de Flick affronte l’Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano, dans un match aux enjeux importants pour le classement de la Liga.

Ce choc de haut de tableau constituera un nouveau test pour le dispositif tactique intense de Barcelone. Obtenir un résultat positif à l’extérieur face à un rival direct sera essentiel pour Flick, dont l’équipe cherche à prolonger sa remarquable dynamique en championnat.