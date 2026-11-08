Hans Vanaken, icône du Club Bruges, couronne son 500e match de championnat d’un but contre le rival Anderlecht

Hans Vanaken, figure emblématique du Club Bruges, a marqué lors de son 500e match en Jupiler Pro League. Son but du 1-0 face au rival Anderlecht n’a toutefois pas suffi à offrir les trois points aux Brugeois : Mihajlo Cvetkovic a fixé le score à 1-1 après la pause. Le Club pourrait céder la première place à l’Union Saint-Gilloise ce week-end, tandis qu’Anderlecht occupe la cinquième place.

Vanaken avait fait ses débuts en Pro League il y a treize ans sous le maillot de Lokeren. Des débuts très réussis, précisément face à Anderlecht, battu 2-3 grâce à un doublé de Vanaken. Dimanche, il a de nouveau fait mal aux Mauves et Blancs.

Vanaken, aujourd’hui âgé de 34 ans, a quitté Lokeren pour Bruges à la mi-2015. Le milieu de terrain a depuis disputé 580 matches pour le Club, inscrivant 155 buts et délivrant 117 passes décisives. Dimanche, il était titulaire, tout comme l’ancien joueur de l’Ajax Carlos Forbs.

Après une bonne entame d’Anderlecht, le Club a pris l’initiative. Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele et Forbs, notamment, ont eu des occasions, mais ont manqué de précision.

Forbs, particulièrement rapide, s’est montré dangereux, même si le Portugais n’a pas été directement impliqué dans l’ouverture du score du Club. Cheveyo Tsawa a adressé un superbe ballon au second poteau, où Vanaken a surgi pour marquer de la tête : 1-0.

Le gardien du Club, Yann Sommer, n’avait rien eu à faire pendant longtemps, mais a soudain encaissé le but égalisateur. Mechele s’est laissé devancer par Cvetkovic, qui a ensuite trompé Sommer.

En fin de match, le Club a nettement accentué sa pression. Vanaken a placé une tête juste à côté sur un centre d’Hugo Siquet, qui a lui-même touché le poteau peu après. Le score en est resté à 1-1 : le Club n’a donc pas signé une dixième victoire consécutive.