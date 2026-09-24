Hans Kraay junior voit que le sélectionneur Xavi Hernández va emprunter une autre voie concernant les attaquants que son prédécesseur Ronald Koeman avec l’équipe des Pays-Bas. C’est ce qu’il a fait savoir sur ESPN avant Pays-Bas - Allemagne.

Lors de sa première période internationale en tant que sélectionneur, Xavi a choisi Brian Brobbey et Donyell Malen comme attaquants pour l’équipe des Pays-Bas. Quand ce dernier a dû déclarer forfait sur blessure, il a appelé Mexx Meerdink comme remplaçant. Il n’a manifestement pas besoin de Memphis Depay ni de Wout Weghorst.

« Memphis non sélectionné, c’est un signe qui ne trompe pas, commence Kraay junior au sujet des choix du sélectionneur. Weghorst non sélectionné, lui qui a marqué cinq buts lors des six derniers matches. Xavi le sait aussi. »

« Ensuite viennent Malen et Brobbey, parce qu’il n’a pas besoin d’un pinch-hitter. Si Malen se blesse ensuite lui aussi et que toi, Weghorst, en forme, tu n’es toujours pas appelé… », soupire Kraay junior.

L’analyste au caractère bien trempé ne peut en tirer qu’une seule conclusion. « Alors, on dirait qu’il va emprunter une autre voie, sans Weghorst. Je trouve cela frappant. J’évalue toujours Weghorst sur ses qualités footballistiques, pas sur autre chose. Je trouve cela remarquable. »

Xavi avait déjà été interrogé à plusieurs reprises cette semaine en conférence de presse sur l’absence de Weghorst, mais il avait immédiatement indiqué ne pas vouloir parler de joueurs individuels. À propos d’un éventuel plan B, il avait dit que c’était surtout « tactique », sans véritable point d’appui devant.

Sur l’absence de Memphis, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe des Pays-Bas, il a bien voulu en dire un peu plus. « C’était la décision la plus difficile. Je le connais bien. J’ai une bonne relation avec lui. Mais il l’a vraiment très bien pris. Il a réagi de manière très mature et il a parfaitement compris ma décision. Mais la porte n’est pas fermée. Ni pour Memphis, ni pour personne. »