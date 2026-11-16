Hans Kraay junior sidéré par la situation de Frenkie de Jong en sélection néerlandaise : « Quelle absurdité ! On ne peut peut-être pas dire ça, mais… »

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Sur ESPN, peu avant le match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l’Allemagne, Hans Kraay junior a exprimé son mécontentement envers la KNVB. Le consultant juge inadmissible que la fédération n’ait pas voulu donner de précisions sur le forfait de Frenkie de Jong.

« Je viens d’apprendre qu’il va tout simplement jouer ce week-end avec le FC Barcelone, commence Kraay junior. Une élongation d’un muscle de la hanche. Oui, aux Pays-Bas, on ne peut pas le dire à cause du respect de la vie privée. Quelle absurdité ! »

Le consultant d’ESPN s’étonne du secret entretenu par la KNVB autour de la blessure de De Jong, alors que Barcelone publie sans problème un message détaillé sur les réseaux sociaux. « Eux, ils le font ! »

« Nous devrions le faire aussi. Tu te dois quand même d’en informer tes fidèles supporters, non ? Ils te suivent aux quatre coins du pays… Ils ont bien le droit de savoir de quoi souffrent tes joueurs, non ? », reproche-t-il à la KNVB.

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De Jong manquera beaucoup aux Pays-Bas lundi soir, estime Kraay junior. « Quand il y a des appels en profondeur, De Jong te dépose le ballon directement sur la poitrine. Tu te mets à courir en te disant : ça y est, le ballon arrive. Et tu peux aussitôt enchaîner. C’est ce qui va leur manquer. Mais bon, Veerman peut le faire aussi. »

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Quinten Timber remplacera De Jong à Berlin : c’est le choix du sélectionneur Xavi. Reste à voir comment s’articulera le milieu de terrain, où évolueront également Joey Veerman et Tijjani Reijnders.

« Timber remplace Frenkie de Jong, mais il ne jouera pas exactement à sa place. Il évoluera quand même plus haut que Veerman », assure Kraay junior. « Veerman sera la première solution de passe. Quinten Timber aura davantage un rôle de joueur qui se projette. »

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L’équipe des Pays-Bas ne peut encore être éliminée de la Ligue des nations lundi soir qu’en théorie. Pour cela, la Grèce doit battre la Serbie et l’Allemagne doit également s’imposer face aux Pays-Bas avec quatorze buts d’écart.

Si cela ne se produit pas, les Pays-Bas seront en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA. La phase à élimination directe se poursuivra en 2026. L’Espagne, l’Angleterre, la France, la Belgique et le Portugal sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.