Dans sa chronique pour Voetbal International, Hans Kraay junior a dévoilé son candidat idéal pour le poste de directeur général du Feyenoord. Il a aussi donné son avis sur Giovanni van Bronckhorst, déjà évoqué comme futur directeur technique du club, actuellement deuxième de l’Eredivisie VriendenLoterij.

Depuis l’annonce du départ de Dennis te Kloese, le nom de Robert Eenhoorn circule avec insistance dans les couloirs du club rotterdamois. Hans Kraay comprend parfaitement ce choix et considère l’ancien dirigeant d’AZ comme le candidat idéal. « Robert Eenhoorn a réalisé un travail remarquable à l’AZ aux côtés de Max Huiberts et il a pris un congé sabbatique après plus de dix ans, car il en avait assez d’être appelé 168 heures par semaine », explique l’analyste d’ESPN.

Cette pause lui a fait le plus grand bien. Je suis convaincu qu’il est le directeur général idéal pour Feyenoord, et peu m’importe l’avis de Toon van Bodegom. Il faut toujours choisir le meilleur, pas celui qui est le plus sympathique », poursuit Kraay junior. Van Bodegom, président du Conseil de surveillance, a déjà fait savoir qu’il n’était pas fan d’Eenhoorn. C’est à cela que Kraay fait référence.

Concernant le poste de directeur technique, il évoque aussi l’option Giovanni van Bronckhorst, même si, selon lui, les nombreuses voix qui s’expriment sur le sujet n’ont pas toujours raison.

« J’ai entendu circuler le nom de Kees van Wonderen, et maintenant tout le monde réclame un rôle pour Giovanni van Bronckhorst au sein du Feyenoord. Mais je trouve que c’est n’importe quoi », tranche-t-il.

« Il pourrait postuler au poste de directeur technique. Je ne sais pas s’il en a les épaules, mais si Feyenoord y croit, qui sommes-nous pour en douter ? » s’interroge Kraay à voix haute. Quant à lui confier un autre rôle, l’ancien international aux 106 sélections est formel.

« Il a déjà travaillé avec René Hake, Etienne Reijnen, John de Wolf et Brian Pinas. Il peut aussi s’appuyer sur Dick Advocaat en tant que conseiller. Alors, soit on lui propose le poste de directeur technique, soit on ne lui propose rien », tranche-t-il.