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Anthony Correia n’est plus assuré de conserver son poste d’entraîneur du FC Utrecht après la douloureuse défaite à domicile de samedi dernier contre le SC Cambuur (2-3). Hans Kraay junior trouverait pourtant « très étrange » que le club le renvoie déjà.

Le consultant d’ESPN l’a déclaré dans Goedemorgen Eredivisie. Si Utrecht a très mal commencé la saison, Kraay junior estime qu’il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur le travail de Correia.

« Il y a d’anciens footballeurs et entraîneurs qui osent dire qu’un entraîneur ne vaut que ce que vaut son effectif, commence Kraay junior. Je ne trouve pas que leur effectif soit si mauvais. »

« Si la direction l’a choisi en toute connaissance de cause, ce serait vraiment très étrange de s’en séparer déjà », affirme-t-il sans détour.

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« C’est un homme qui a construit sa carrière avec beaucoup de soin. Il a fait du bon travail à Katwijk et a fait monter Telstar avec un budget dérisoire », poursuit Kraay junior, qui garde confiance en l’entraîneur d’Utrecht.

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L’Algemeen Dagblad rapportait plus tôt dans la journée que la position de Correia à Utrecht « vacille sérieusement » . Le journal précisait toutefois que les joueurs gardaient confiance en leur entraîneur.

« Je pense que c’est un très bon entraîneur, parce que je l’ai entendu de la bouche de joueurs exigeants », dit Kraay junior, confirmant cette confiance. « Il a vraiment des compétences, mais avec 20 000 personnes qui te mettent la pression, cela finit par devenir intenable. »

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Après treize matches disputés, Utrecht occupe la quinzième place de l’Eredivisie. L’équipe a récolté douze points et ne compte donc que deux points d’avance sur le seizième.

Reste à voir, dans les semaines à venir, si Correia aura le temps de redresser la situation. Un déplacement potentiellement crucial face à l’ADO Den Haag est au programme la semaine prochaine.