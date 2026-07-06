Hans Kraay junior évoque deux raisons majeures expliquant pourquoi Arne Slot ne sera pas nommé sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas : « Il m’a confié que… »

La KNVB négocie avec Arne Slot pour en faire le prochain sélectionneur des Pays-Bas, selon l'annonce faite lundi. Hans Kraay junior, dans sa chronique pour Voetbal International, estime toutefois que rien n'est encore acquis.

L’ex-technicien de Liverpool, fraîchement limogé, est souvent cité comme successeur de Ronald Koeman à la tête des Oranje, et à juste titre selon Kraay junior : « Son nom revient très souvent. Je m’en accommoderais volontiers. »

Pourtant, la venue de Slot est loin d’être acquise. « Il m’a dit il y a quelque temps qu’après Liverpool, il se sentait encore trop jeune pour devenir sélectionneur national. Et je pense qu’il est toujours de cet avis », explique Kraay junior. À 47 ans, Slot a encore toute une carrière d’entraîneur de club devant lui.

« Mais si Nigel de Jong l’appelle, je ne peux m’empêcher de penser qu’il ne manquera pas de venir prendre un café à Zeist », poursuit Kraay junior. « Car Arne Slot comprend et réalise lui aussi que c’est le meilleur moment qui soit pour devenir sélectionneur des Oranje. »

Outre son jeune âge, un autre obstacle se dresse : son indemnité de départ astronomique après son licenciement à Liverpool. « Ce n’est pas une bagatelle. Et comme on le sait désormais, de nombreux grands clubs veulent récupérer immédiatement cette indemnité si l’entraîneur licencié trouve un autre employeur dans l’année qui suit. »

Kraay junior en conclut que Slot ne se laissera pas convaincre facilement. Le directeur technique Nigel de Jong devra donc redoubler d’efforts si le technicien figure en tête de sa short-list. Autre nom souvent cité, celui de Peter Bosz : l’entraîneur du PSV refuse pour l’instant de se prononcer.

« Interrogé sur une éventuelle offre de l’équipe nationale, il n’a pas fermé la porte », constate Kraay junior. « Il a apprécié d’être cité comme candidat et, lorsqu’on lui a demandé s’il allait y réfléchir, il a répondu qu’il ne souhaitait plus répondre à aucune question concernant l’équipe nationale. Cela m’a suffi. »