Hans Kraay junior est impressionné et lance un appel aux recruteurs de l’Eredivisie : « Faut le signer ! »

Hans Kraay junior est impressionné par Kévin Monzialo (FC Den Bosch). Mercredi soir, l’analyste vedette d’ESPN l’a clairement fait savoir.

Arrivé aux Pays-Bas en 2024 sans indemnité de transfert, l’attaquant, aujourd’hui âgé de 25 ans, a déjà disputé 55 matchs officiels sous les couleurs du club brabançon.

Au cours de ces sorties, l’international congolais a inscrit dix-neuf buts et délivré dix-sept passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève aujourd’hui à 750 000 euros.

Sous contrat avec le club brabançon jusqu’en milieu d’année 2027, l’avant-centre intéresse déjà les recruteurs néerlandais. « C’est l’homme qu’il vous faut », lance même Kraay.

« C’est un attaquant mobile. Il n’a pas une frappe puissante, mais il sait diriger le ballon. Son premier contrôle est bon, il te repère et sait exactement où envoyer le ballon », explique Kraay avec enthousiasme.

« Si vous m’entendez parler et que vous le voyez en tant que recruteur qui ne le connaît pas, vous vous diriez : il faut le recruter ! Ses statistiques ne sont absolument pas mauvaises dans une équipe qui ne joue pas toujours dans et autour de la surface de réparation adverse. Il n’en a d’ailleurs pas besoin, car il apporte de la profondeur », conclut Kraay.

Né en France, Monzialo a effectué une partie de sa formation chez les jeunes de la Juventus. Après des étapes en Suisse et en Autriche, ce droitier a donc posé ses valises en Keuken Kampioen Divisie.