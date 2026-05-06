Hans Kraay junior compare la nouvelle recrue du FC Twente à Frenkie de Jong, puis regrette immédiatement sa remarque

Avant la rencontre des barrages de la Keuken Kampioen Divisie entre Almere City et De Graafschap, Teun Gijselhart a récolté les éloges de Hans Kraay junior. L’analyste d’ESPN a même, un instant, comparé le milieu de terrain de De Graafschap à Frenkie de Jong, avant de nuancer son propos.

Âgé de 21 ans, Gijselhart est un milieu de terrain défensif formé aux centres de l’AFC, de l’AZ et du PEC Zwolle, qu’il a rejoint De Graafschap mi-2025. Pour sa première saison, l’homme sous contrat au Vijverberg jusqu’en 2028 impressionne d’emblée.

Si l’on se fie uniquement aux statistiques, sa contribution offensive (zéro but, deux passes décisives) peut sembler modeste. En revanche, il a déjà remporté 182 duels, réalisé 61 tacles et effectué 44 interceptions, des chiffres dont aucun autre joueur du De Graafschap ne peut se vanter.

« Ce n’est pas un buteur », observe Kraay junior. « Mais Gijselhart est le premier point de repère pour les défenseurs centraux. Il a un bon dribble, des petites passes, des ballons en profondeur, des passes en profondeur. »

« Il n’aime pas plonger pour tacler, mais il anticipe et coupe les lignes de passe. Quand on voit Frenkie, on se dit : oui, voilà Frenkie. »

« Je ne vais pas le comparer à Frenkie, sinon tu vas encore le répéter, mais il a aussi ça. Il utilise bien son corps. »

« Il manque de puissance, c’est visible sur ces images », constate Kraay en visionnant quelques temps forts. Interrogé pour savoir si Gijselhart « a quelque chose de Frenkie de Jong », l’analyste conclut, non sans une pointe d’amusement : « Je regrette déjà de l’avoir dit. »

« Il possède un dribble incroyable, et nous l’avons déjà démontré ensemble à maintes reprises », explique-t-il, faisant référence à une sublime passe extérieure de Gijselhart réalisée plus tôt cette saison contre le Jong Ajax. « Une passe de l’extérieur du pied, un point de repère, et on cherche la profondeur. »

« Il possède une accélération balle au pied que peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir. Un milieu de terrain doit être très complet pour se passer de buts. Frenkie de Jong, par exemple, ne marque guère plus souvent, et pourtant il est excellent. »

« Je dois toutefois rester prudent, car vous me regardez comme si je le comparais à Frenkie de Jong. Absolument pas. Mais il est le ciment entre les briques. Il suscite beaucoup d’intérêt », analyse Kraay. Selon Kamperman, des recruteurs du FC Twente seront présents en tribunes mercredi pour observer Gijselhart.