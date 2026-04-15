Hans Kraay junior, commentant sa rencontre fortuite avec Jordi Cruijff, avertit : « Si cela se produit, nous aurons définitivement perdu l’ADN de l’Ajax. »

Hans Kraay jr. a rencontré Jordi Cruijff au centre de formation De Toekomst, comme il le relate dans sa chronique pour Voetbal International. L’analyste a échangé avec le directeur technique de l’Ajax sur les projets du club amstellodamois, dont les ambitions sont ouvertement affichées.

Dans sa chronique, Kraay se demande quand l’Ajax retrouvera son identité. « Après les difficultés de ces dernières années, où le jeu caractéristique de l’Ajax s’est raréfié et où son ADN était difficile à détecter, certains estiment que le processus de renaissance sera long », explique-t-il.

Après avoir longuement échangé avec lui au centre d’entraînement, Kraay affirme que le dirigeant ne croit pas à un processus long : « La nouvelle norme sous Jordi Cruijff, c’est que l’Ajax doit tout simplement redevenir champion », déclare-t-il.

L’analyste précise que le style de jeu a également été évoqué, un sujet sur lequel Cruijff affiche une position tranchée. « Hans, tu n’es pas trop fan de cette construction du jeu à l’arrière, hein ?! Eh bien, là-dessus, on est d’accord. Car je trouve moi aussi qu’un gardien de l’Ajax ou de Barcelone ne doit passer le ballon à un défenseur central que si sa première passe vers l’avant est possible. Et faire des triangulations dans notre propre surface de réparation, ça, on ne le fait pas non plus à l’Ajax ni à Barcelone. »

Le directeur technique a aussi précisé à Kraay qu’il ne comptait pas se chercher des alibis. « Dès la première journée du championnat, nous devrons nous battre contre le Feyenoord et le PSV. Oui, le PSV aussi. Si nous ne le faisons pas, c’est que nous aurons vraiment perdu l’ADN de l’Ajax. Et tu sais… je ne suis pas venu ici pour me faire des amis », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Kraay affirme avoir été impressionné par Steven Berghuis ce week-end, jugeant sa performance « incroyablement brillante » au regard de ses récents pépins physiques. « On pourrait penser qu’il lui faudrait un certain temps pour retrouver son rythme, mais je vois un ailier droit frais, joyeux et plein d’enthousiasme, capable de voir des solutions que le commun des footballeurs ne perçoit pas et de les mettre en pratique », déclare Kraay au sujet du vétéran amstellodamois.

Pourtant, l’Ajax doit encore enchaîner les performances lors des quatre dernières journées afin d’éviter une fin de saison en queue de poisson. Actuellement cinquième, le groupe d’Óscar García doit encore glaner suffisamment de points face au NAC Breda, au PSV, au FC Utrecht et au sc Heerenveen pour décrocher une qualification directe pour la coupe d’Europe.