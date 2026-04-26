Hans Kraay junior attribue la note de 7/10 à Dennis te Kloese pour son passage au Feyenoord, a-t-il annoncé dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN.

Jeudi, le club a annoncé son départ des fonctions de directeur général et technique, effectif au 1ᵉʳ juillet, afin qu’il puisse relever un nouveau défi.

Nommé directeur général fin 2021, sa mission consistait à poursuivre la professionnalisation du club. Après le départ du directeur technique Frank Arnesen, il avait également endossé le portefeuille technique.

Mais, après plusieurs événements survenus lors des derniers mercatos, les nominations de Brian Priske et de Robin van Persie, ainsi que des résultats sportifs décevants cette saison, la pression extérieure s’est accentuée.

Au final, Kraay junior lui attribue la note de 7, a-t-il déclaré dimanche. « Et je fais bien sûr référence à la phase initiale, avec Slot et Gimenez. Pas à la dernière période. »

« Je lui ai longuement parlé hier. C’était impressionnant : la première chose qu’il m’a dite, c’est qu’il pouvait enfin ressortir par la porte principale pour rejoindre sa voiture après un match au Kuip. J’ai alors réalisé à quel point son boulot pouvait être pourri. »

Début février, la presse révélait que Te Kloese avait été fréquemment harcelé et menacé par téléphone après la diffusion de son numéro en ligne, juste après la défaite 3-0 sur la pelouse du PSV.