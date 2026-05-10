Hans Kraay Jr. révèle : « J’ai échangé avec Jordi Cruyff. Il m’a confié : “J’ai fait une seule promesse à mon père, et c’est…” »

Hans Kraay junior explique pourquoi Dick Schreuder ne sera en aucun cas le prochain entraîneur de l’Ajax. Le technicien du NEC, déjà écarté depuis plusieurs semaines, n’est plus une option. Selon l’analyste aux cheveux longs, qui s’appuie sur une conversation avec Jordi Cruijff, la direction sportive a tranché : pas de saison de transition.

« Jordi Cruijff a déclaré : nous ne ferons pas d’année de transition. Nous devons être champions l’année prochaine et nous devrons rejouer le football de l’Ajax dès que possible », rappelle Kraay junior dans l’émission Goedemorgen Eredivisie, citant des déclarations antérieures du directeur technique du club d’Amsterdam.

« Si l’on voit que Dick Schreuder a réussi à mettre en place un jeu très offensif en six semaines au NEC, alors l’entraîneur que Cruijff va nommer – et ce sera probablement Míchel, actuellement à Gérone – devra faire de même », analyse Kraay junior.

« En six semaines, il devra opérer un changement radical. Mais Schreuder, lui, n’est pas candidat », ajoute-t-il. Kraay junior évoque ensuite une conversation qu’il a eue à ce sujet avec Cruijff.

« Je l’ai croisé et il m’a dit : nous devons poursuivre l’idée de mon père. Je lui ai promis une chose : que, où que je travaille, on jouerait en 4-3-3. »

Or Schreuder, lui, privilégie le 3-4-2-1. Bram van Polen, présent en tant qu’analyste chez ESPN, regrette que l’Ajax n’ait pas donné sa chance à Schreuder.

« J’aurais adoré voir ce football ultra-offensif au Johan Cruijff ArenA. Je comprends le raisonnement de Cruijff, mais quand même… » conclut l’icône du PEC Zwolle.