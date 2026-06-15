À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, les buts contre son camp sont déjà au cœur des discussions.

Organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, cette édition 2026 compte déjà plus d’autogoals que l’intégralité de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Selon le réseau Squawka, trois csc ont déjà été inscrits, contre deux seulement durant l’intégralité de l’édition 2022 au Qatar.

Le tournoi en cours est d’ores et déjà à égalité avec l’édition 1974, organisée par l’Allemagne de l’Ouest, avec trois csc au compteur.

Le défenseur égyptien Mohamed Hani a ainsi inscrit, contre son camp, le dernier but de cette série, trompant son propre gardien lors du match nul 1-1 face à la Belgique ce lundi soir.

Avant lui, Damian Bobadilla (Paraguay) face aux États-Unis et Miro Muheim (Suisse) contre le Qatar avaient déjà vécu la même mésaventure ; la FIFA n’avait d’ailleurs pas accordé le but égalisateur de Boualem Khoukhi pour le Qatar.

Lors du Mondial 2022, seuls deux joueurs avaient cédé : le Marocain Nayef Aguerd face au Canada et l’Argentin Enzo Fernández contre l’Australie.

Le record absolu reste toutefois détenu par l’édition 2018 en Russie, avec 12 csc. La France 1998 en compte 5, tandis que 1954, 2006 et 2014 en totalisent 4 chacune.

Les éditions 1930, 1970, 1982 et 1994. Enfin, les Coupes du monde 1934, 1950, 1958, 1962 et 1990 n’en ont compté aucun, d’après les données de Squawka.

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