L'Égyptien Hamza Abdel Karim, le jeune attaquant du Barça, continue d'attirer l'attention lors de la préparation de la nouvelle saison, après avoir livré des prestations remarquables qui lui ont permis de s'imposer avec force dans les plans du club catalan, à un moment où celui-ci cherche de nouvelles solutions offensives avant le coup d'envoi de la saison.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que Hamza, âgé de 18 ans, a offert face à Bâle l'un de ses temps forts de la période de préparation, en inscrivant un but somptueux d'une frappe directe après un centre parfaitement dosé, portant son total à 3 buts durant les matchs de préparation et confirmant sa capacité à exploiter les occasions qui se présentent à lui.

Le but de Hamza n'a pas été qu'un simple ajout à son compteur : il est venu mettre en lumière les qualités d'un buteur pur, qui font défaut au Barça dans certaines de ses solutions offensives actuelles, le joueur ayant démontré un bon sens dans la surface de réparation ainsi qu'une capacité à se démarquer et à conclure les attaques de manière directe.

Le Barça cherche dans le même temps un buteur pur pour renforcer sa ligne d'attaque, mais l'éclosion de Hamza offre au staff technique dirigé par Hansi Flick une option supplémentaire, d'autant que le joueur n'a que 18 ans et dispose d'une large marge de progression et d'acquisition d'expérience.

Le Barça s'appuie sur certaines périodes sur l'idée du faux numéro neuf, une méthode qui a marqué la grande histoire du club avec des noms comme Lionel Messi. L'équipe compte actuellement plus d'un joueur capable de tenir ce rôle, mais la présence de Hamza offre à Flick une option différente : celle d'un attaquant qui évolue à l'intérieur de la surface de réparation et cherche la dernière touche.

La prestation du jeune joueur face à Bâle, dans un match remporté par le Barça sur le score de cinq buts à zéro, s'inscrivait dans la continuité d'une série d'apparitions positives durant la période de préparation, Hamza étant désormais présent dans le dernier tiers du terrain et se créant de manière répétée des occasions, qu'elles se concluent par des tentatives réussies ou inabouties.

Alors que la direction catalane étudie encore ses options sur le marché des transferts, la constance de Hamza dans ces prestations s'impose dans les plans de Flick et rend difficile d'ignorer le joueur au moment de définir les contours de l'effectif offensif pour la nouvelle saison.

Même si la période de préparation ne suffit pas à elle seule pour juger de la capacité d'un jeune joueur à rivaliser au plus haut niveau du football européen, Hamza a jusqu'à présent réussi à exploiter au mieux les occasions qui s'offraient à lui, si bien que la question qui se pose au sein du Barça est la suivante : « L'attaquant égyptien sera-t-il la surprise qui n'était pas dans les plans ? »