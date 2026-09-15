Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant du Barça, a évoqué ses ambitions avec l'équipe lors de la saison en cours, affirmant son désir de marquer le plus grand nombre de buts possible et de poursuivre sa progression au sein du club catalan.

Le Barça a annoncé il y a quelques jours la prolongation du contrat de Hamza Abdelkarim jusqu'en 2030, tandis que le joueur égyptien a signé ce mardi le contrat lors d'une cérémonie officielle tenue au siège du club catalan.

Regardez la cérémonie de prolongation de contrat

Hamza Abdelkarim a déclaré, lors de la cérémonie de prolongation de son contrat, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je veux marquer des buts pour l'équipe, travailler et progresser avec ce groupe. Je suis un attaquant et je souhaite aider l'équipe en marquant des buts. »

À propos des chances de Lamine Yamal et de Rodri de remporter le Ballon d'Or, Hamza a déclaré : « Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui pourraient le remporter, et ils le mériteraient. Mais nous serons tous d'accord pour dire que la victoire de Lamine serait amplement méritée. Je suis très heureux de jouer avec lui chaque jour. »

Le rêve du Camp Nou

L'attaquant du Barça a abordé la possibilité de disputer la finale de la Ligue des champions en 2029 au stade du Camp Nou, déclarant : « Ce serait quelque chose de formidable, incroyable de pouvoir jouer la finale en 2029, surtout quand je vois ces trophées présents dans cette pièce. Mais je me concentre sur cette année et sur la préparation de la Ligue des champions cette saison. »

Hamza a salué le soutien qu'il reçoit du staff technique depuis son arrivée en équipe première, expliquant : « Je ressens son soutien depuis le premier jour, ainsi que celui de tous les membres du staff technique. Le vestiaire est comme une famille. Ils cherchent des moyens d'améliorer mes performances et d'aider à ma progression. J'ai une grande envie de venir aux entraînements chaque matin. »

Je ne crains pas la pression

À propos de l'ampleur de l'attention dont il bénéficie dans son pays, l'Égypte, il a déclaré : « Je ne pense pas que cela représente une pression, c'est plutôt une confiance. Je ressens de la fierté envers mes compatriotes en raison de leur soutien, et j'essaie de les rendre encore plus fiers de moi à travers mes performances. »

Le faible temps de jeu

Hamza a refusé de lier son faible temps de jeu, comparé à celui de son coéquipier Xavi Espart, aux négociations sur la prolongation de son contrat, déclarant : « Je ne pense pas avoir joué moins de minutes que lui à cause de la question de la prolongation de mon contrat. Espart a réalisé un excellent été, et c'est pour cela qu'il joue. Je ne pense pas que cela soit lié aux négociations sur la prolongation de mon contrat, même s'il y a des gens qui le disent. »

Hamza Abdelkarim n'a disputé que quelques minutes avec l'équipe première du Barça au niveau officiel.

Certains rapports ont prétendu que cela s'explique par un plan suivi par le staff technique du Barça afin que Hamza ne joue pas et ne brille pas avant la prolongation de son contrat, ce qui pourrait conduire à son transfert dans un autre club, notamment en raison de la faible clause libératoire de son ancien contrat (15 millions d'euros), avant qu'elle ne passe à 150 millions d'euros dans le nouveau contrat.

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