Le Barça se prépare à disputer son traditionnel match du Trophée Joan Gamper face à Al Ahly, lundi soir, sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », dans une confrontation qui dépasse le simple cadre d'un match amical, tant elle est porteuse de nombreux enjeux importants avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le quotidien espagnol Marca a indiqué que cette rencontre représente l'ultime test pour le club catalan avant le début de son parcours en Liga, ce qui offre au staff technique dirigé par Hansi Flick une dernière occasion d'évaluer l'état de forme technique et physique de ses joueurs.

Le journal a ajouté que l'un des principaux attraits de cette affiche réside dans la confrontation entre le jeune attaquant Hamza Abdelkarim et son ancien club Al Ahly, après son transfert au Barça, dans un match qui revêt un caractère particulier pour le joueur égyptien.

La rencontre sera également marquée par les débuts très attendus de plusieurs nouvelles recrues devant les supporters du Barça au « Spotify Camp Nou », lors de la cérémonie de présentation de l'équipe pour la nouvelle saison, une occasion que le club catalan tient à mettre à profit pour dévoiler les contours de son effectif avant le lancement des compétitions officielles.

Marca a précisé que Flick profitera de ce match pour apporter les dernières retouches aux aspects tactiques et physiques, après une période de préparation intensive, alors que le Barça cherche à confirmer son état de forme avant d'entamer sa campagne de défense du titre en Liga.

Le Barça affrontera l'un des clubs les plus titrés d'Afrique, dans un test relevé à travers lequel il espère continuer à afficher de belles performances avant le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison.

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