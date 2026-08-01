Hamza Abdelkrim dévoile son premier ressenti après avoir fait trembler les filets avec Barcelone

L'Égyptien Hamza Abdelkarim s'est imposé comme la star du match amical de Barcelone face à Birmingham, en inscrivant les deux buts du club catalan et en récoltant les éloges de Hansi Flick, avant de célébrer son doublé par un message sur ses comptes de réseaux sociaux.

Selon le journal espagnol « Sport », l'attaquant égyptien a été gagné par l'émotion après sa prestation, et a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux pour célébrer son doublé : « Marquer des buts avec ce maillot, c'est un sentiment totalement différent. Nous continuons à travailler en équipe. »

Hamza Abdelkarim était l'un des paris de la direction sportive de Barcelone, après avoir rejoint en janvier dernier l'équipe des jeunes, à la suite d'un tournoi remarquable disputé lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Le joueur a attiré l'attention de nombreux clubs, mais Barcelone s'est manifesté tôt et a réussi à trouver un accord avec Al Ahly pour obtenir ses services sous forme de prêt, avec une option d'achat de 3 millions d'euros, montant que le club a versé cet été.

Une partie de cet accord prévoyait la disputation d'un match amical, c'est pourquoi le club égyptien participera au Trophée Joan Gamper cette année.



Le défi de Hamza Abdelkarim consiste à convaincre Flick de le garder avec l'équipe première. Les entraîneurs du secteur des jeunes estiment déjà qu'il ne disputera qu'un petit nombre de matches avec l'équipe réserve, étant donné ses grandes chances de devenir le deuxième attaquant de l'équipe première, en particulier au vu de la situation du marché des transferts.

L'idée est que le joueur soit intégré aux entraînements et à l'ambiance de l'équipe première tout au long de la saison.

Le joueur a suscité l'admiration lors de ses premiers entraînements et des matches de l'équipe des jeunes, au point qu'il a rejoint la liste de la sélection égyptienne pour la Coupe du monde et a participé à un grand tournoi pour la première fois.

Hamza Abdelkarim se distingue par une grande maturité, une condition physique prête et une capacité à marquer exceptionnelle. Et Barcelone n'a aucun doute quant au fait que le joueur est en passe de devenir une grande star.