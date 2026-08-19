Le FC Barcelone conclut sa préparation pour la nouvelle saison 2026-2027 ce mercredi soir, en affrontant Al Ahly lors du Trophée Joan Gamper au stade « Spotify Camp Nou », un match qui verra également la présentation de l'effectif de l'équipe devant les supporters, bien que le dossier des transferts ne soit pas encore définitivement clos.

Hansi Flick apparaîtra aux côtés du capitaine Raphinha devant les supporters du Barça, pour annoncer le lancement de la nouvelle saison, alors que la direction sportive, menée par Deco, continue de travailler pour boucler le dossier de l'attaquant numéro 9, ainsi que sur la possibilité de renforcer d'autres postes avant la fermeture du marché des transferts.

Flick a intégré deux joueurs qui ont chacun disputé ce matin le match amical du Barça Atlètic face au Club Europa, ce qui signifie que le duo pourrait disputer deux matchs en une seule journée.

Sept joueurs de champ atteignent la dernière étape

La participation d'un grand nombre de joueurs du Barça avec leurs sélections à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada a conduit Flick à s'appuyer sur de nombreux joueurs de l'académie de La Masia durant la période de préparation.

Avec le retour progressif des internationaux, l'entraîneur allemand a commencé à réduire la liste, avant de finalement arrêter son choix sur sept joueurs de La Masia au sein du groupe qui figurera lors de la présentation de l'équipe face à Al Ahly.

Selon le quotidien catalan « Sport », la liste comprend Hamza Abdelkarim, Aureli Jorén, Xavi Espart, Jordi Bisker, Álvaro Cortés, Brian Fariñas et Ibrima Toncara.

La présence de Toncara est particulièrement remarquable, après qu'il a disputé une heure entière ce matin avec le Barça Atlètic face au Club Europa au stade Johan Cruyff, dans un match qui s'est terminé par une victoire de l'équipe catalane sur le score d'un but à zéro.

Il reste à savoir si Flick lui accordera une nouvelle occasion de jouer face à Al Ahly, ou s'il se contentera de sa présence sur le banc des remplaçants, après qu'il a disputé un match presque complet avec l'équipe réserve le jour même.

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Iker Rodríguez attire les regards

Le huitième nom de La Masia dans la liste de Flick est le jeune gardien Iker Rodríguez, selon les informations rapportées par Gerard Romero.

Le gardien prometteur est revenu dans les rangs du Barça Atlètic il y a moins d'une semaine, avant de participer également au match face à l'Europa ce matin, ce qui donne une signification particulière à sa convocation pour le Trophée Gamper.

Rodríguez bénéficie d'un intérêt manifeste du staff technique et de la direction sportive, en tant que l'une des options envisagées pour occuper le poste de troisième gardien de l'équipe première, en concurrence avec Eder Aller.

C'est pourquoi sa présence face à Al Ahly, qu'il obtienne des minutes de jeu ou qu'il reste sur le banc des remplaçants, sera importante dans le cadre du processus d'évaluation en cours visant à déterminer l'identité du troisième gardien du Barça pour la nouvelle saison.