Hamza Abdel Karim, le jeune attaquant du Barça, a évoqué ses ambitions après avoir prolongé son contrat avec le club catalan jusqu'en 2030, affirmant que son objectif principal était de marquer des buts, de progresser avec l'équipe et de contribuer à la conquête des titres, au premier rang desquels la Ligue des champions.

Hamza s'est confié aux médias du Barça à l'issue de la cérémonie de prolongation de son contrat jusqu'en 2030, revenant sur son expérience avec le Barça, ses souvenirs marquants depuis son enfance, son attaquant préféré, ainsi que sur la possibilité de jouer avec l'équipe réserve durant la saison en cours.

Une expérience « incroyable »

Hamza a décrit ce qu'il vit actuellement à Barcelone comme « quelque chose d'incroyable », saluant l'accueil que lui réservent les supporters depuis son arrivée au club.

L'attaquant égyptien a souligné que son compatriote Mohamed Salah représentait pour lui l'une des principales sources d'inspiration, en tant qu'attaquant égyptien ayant réussi à atteindre les plus hauts niveaux du football mondial.

Hamza a révélé que son but lors du Trophée Joan Gamper (contre son ancien club, Al Ahly) constituait à ce jour le moment le plus marquant de son aventure avec le Barça. Il a également évoqué sa relation avec ses coéquipiers Roony Bardghji et Karim Adeyemi, affirmant qu'il existait une complicité particulière entre eux dans le vestiaire.

Au sujet des buts qu'il préfère marquer, il a déclaré : « Je préfère marquer le but de la victoire à la dernière minute plutôt que d'inscrire un triplé, à condition, bien sûr, que le triplé ne débouche pas sur une victoire. »

Le Barça depuis l'enfance

Hamza Abdel Karim est revenu sur l'un de ses souvenirs les plus marquants avec le Barça lorsqu'il était enfant : « J'ai regardé la grande victoire contre le Paris Saint-Germain avec mon frère à la maison, et c'était mon premier souvenir avec le Barça quand j'étais enfant. Et lorsque j'ai su que le club voulait me recruter, c'était très excitant pour moi. »

Un modèle parmi les attaquants

Le joueur du Barça a parlé des attaquants dont il s'inspire le plus : « Il y a beaucoup de bons attaquants. Je veux profiter de cela. Il y a des attaquants formidables partout dans le monde, dont on peut apprendre, et c'est ce que j'essaie de faire. »

Concernant son rôle au sein du Barça, Hamza a insisté sur le fait que sa mission première était de marquer, ajoutant : « Je suis un attaquant et je veux marquer des buts, bien sûr. D'autres joueurs marquent, comme Raphinha et Lamine, mais ma contribution, c'est de marquer des buts. »

« Le Haaland du Nil »

L'attaquant égyptien a évoqué la comparaison dont il fait l'objet avec le Norvégien Erling Haaland, déclarant avec le sourire : « Haaland est un attaquant formidable, exceptionnel pour marquer des buts et pour se trouver au bon endroit afin de les inscrire. On peut toujours apprendre des grands joueurs en observant leur façon de jouer. Et j'aime bien qu'on me surnomme le Haaland du Nil. »

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Le rêve du Barça

Hamza a évoqué sa relation avec le club et son ambition de progresser, affirmant : « C'est un rêve d'être dans ce club et de le représenter. Le temps de jeu est une décision de l'entraîneur et je la respecte. Je travaille chaque jour pour progresser. J'ai besoin de temps pour m'améliorer et aider l'équipe. Je sais que les minutes viendront, et je dois être prêt le moment venu. »

La Ligue des champions avant tout

Hamza a précisé : « Je le répète, je veux marquer des buts et remporter des titres, en particulier la Ligue des champions. Mais je préfère parler d'objectifs plutôt que de rêves, car c'est de cette manière que je les aborde. »

Abdel Karim a fixé le sacre en Ligue des champions comme objectif principal avec l'équipe, sachant que le titre continental n'a plus rejoint les vitrines du club depuis 2015.

Âgé de 18 ans, Hamza estime que la question de jouer avec l'équipe première ou la réserve doit être liée à l'obtention d'un temps de jeu qui l'aide à progresser.

Il a déclaré : « Je ne sais pas si je jouerai avec l'équipe réserve. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que je ne devrais pas faire, et je ne dois pas avoir honte si j'y joue. Il est très important d'avoir du temps de jeu, de marquer des buts, de s'entraîner avec l'équipe première et de faire ses preuves sur le terrain, que ce soit avec l'équipe première, la réserve ou la sélection. Je travaille chaque jour pour cela. »

Une mission claire

À propos de sa progression rapide et de son arrivée en équipe première, Hamza a déclaré : « C'est un rêve, comme je le dis toujours, d'arriver ici, avec l'envie de remporter de nombreux titres et de contribuer en marquant des buts, car c'est mon rôle en tant qu'attaquant. »

Il a souligné qu'il avait encore de nombreux aspects à développer, ajoutant : « J'ai des aspects que je dois améliorer, oui, et il y a des choses que je fais bien et dans lesquelles je peux encore progresser. Le style de jeu du Barça est différent de celui de n'importe quelle autre équipe, et je suis dans une phase d'adaptation et d'amélioration jour après jour. »

L'objectif de la saison

Hamza a conclu son propos en définissant son ambition personnelle pour la saison en cours : « Marquer des buts pour l'équipe, travailler et progresser avec ce groupe. Je suis un attaquant et je souhaite aider l'équipe en marquant des buts. »

Hamza cherche à inscrire son premier but officiel avec le Barça, après avoir marqué 4 buts en matches amicaux avec l'équipe avant le début de la saison en cours.

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