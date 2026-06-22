Hamza Abdelkarim inscrit son nom dans l’histoire du football africain, tandis que Salah et Zico éblouissent la planète entière

La sélection égyptienne a ajouté une nouvelle page de gloire à son palmarès en Coupe du monde en s’imposant lors d’un match historique qui a révélé une nouvelle génération de talents et permis d’établir deux records inédits.

Selon le site français « Stats Foot », le jeune Hamza Abdelkarim, 18 ans et 171 jours, est devenu le plus jeune joueur africain de l’histoire à remporter un match en Coupe du monde, inscrivant ainsi son nom parmi les légendes égyptiennes de la compétition.

Entré en jeu à la 76^e minute à la place de Mostafa « Zico » Abdelraouf, il a effectué sa deuxième apparition dans la compétition, après avoir déjà affronté la Belgique lors du match nul 1-1.

Dans la même veine, le duo Mostafa “Zico” Abd El-Rouf – Mohamed Salah a inscrit son nom dans les annales : ils sont devenus les premiers Pharaons, et plus généralement les premiers joueurs africains, à marquer puis à offrir une passe décisive lors d’une même rencontre de Coupe du monde.

La rencontre a illustré la complémentarité entre la fougue des jeunes et la sagesse des cadres : Abdelkarim a affiché une maturité surprenante, tandis que Salah et Zico ont étincelé grâce à une entente offensive décisive.

Ces deux performances illustrent la progression du football égyptien et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau, nourrissant l’espoir d’un parcours prometteur pour les Pharaons dans la compétition.