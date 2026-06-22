Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Hamza Abdelkarim inscrit son nom dans l’histoire du football africain, tandis que Salah et Zico éblouissent la planète entière

Égypte
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
M. Salah
H. Abdelkarim
M. Ziko
Égypte
Nouvelle-Zélande
Canada

Des chiffres historiques pour les Pharaons

La sélection égyptienne a ajouté une nouvelle page de gloire à son palmarès en Coupe du monde en s’imposant lors d’un match historique qui a révélé une nouvelle génération de talents et permis d’établir deux records inédits.

Selon le site français « Stats Foot », le jeune Hamza Abdelkarim, 18 ans et 171 jours, est devenu le plus jeune joueur africain de l’histoire à remporter un match en Coupe du monde, inscrivant ainsi son nom parmi les légendes égyptiennes de la compétition.

Entré en jeu à la 76^e minute à la place de Mostafa « Zico » Abdelraouf, il a effectué sa deuxième apparition dans la compétition, après avoir déjà affronté la Belgique lors du match nul 1-1.

Dans la même veine, le duo Mostafa “Zico” Abd El-Rouf – Mohamed Salah a inscrit son nom dans les annales : ils sont devenus les premiers Pharaons, et plus généralement les premiers joueurs africains, à marquer puis à offrir une passe décisive lors d’une même rencontre de Coupe du monde.

La rencontre a illustré la complémentarité entre la fougue des jeunes et la sagesse des cadres : Abdelkarim a affiché une maturité surprenante, tandis que Salah et Zico ont étincelé grâce à une entente offensive décisive.

Ces deux performances illustrent la progression du football égyptien et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau, nourrissant l’espoir d’un parcours prometteur pour les Pharaons dans la compétition.

Publicité