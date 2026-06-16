Hamza Abdelkarim évoque son entrée en jeu à la place de Mohamed Salah

Hamza Abdelkarim, l’attaquant de l’équipe d’Égypte, a exprimé sa grande joie après avoir disputé son premier match en Coupe du monde. Il est entré en jeu lors de la rencontre contre la Belgique, qui s’est conclue sur le score de 1-1 au coup d’envoi de la campagne des Pharaons dans l’édition 2026 de la compétition.

Entré en jeu en seconde période à la place du capitaine Mohamed Salah, l’avant-centre a vécu un moment charnière sous les yeux du sélectionneur Hossam Hassan.

Interrogé par la chaîne « BeIN Sports », il a confié : « Nous devons maintenant nous concentrer sur les prochains matchs et décrocher les trois points, mais pour moi, c’est un sentiment indescriptible d’avoir remplacé Mohamed Salah. »

Le jeune joueur du FC Barcelone a également souligné la performance solide de son équipe et indiqué que les Pharaons se concentraient déjà sur les prochaines rencontres pour améliorer leurs chances de qualification pour le tour suivant.

Ce match marquait ses grands débuts en Coupe du monde, et il a donc entamé son parcours mondial face à l’une des meilleures sélections européennes.

Les Pharaons totalisent pour l’instant un point au compteur, occupant la première place du groupe G à égalité avec les Diables Rouges.

Les Pharaons préparent désormais un match crucial contre la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée, avec l’ambition de signer leur première victoire en Coupe du monde et de nourrir leurs espoirs de huitièmes de finale.

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