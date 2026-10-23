Tous les regards se tournent vers le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, non seulement en raison de la lutte pour les points, mais aussi à cause d'un défi particulier qui attend six joueurs qui espèrent faire leurs débuts dans la rencontre la plus célèbre au monde, avec l'occasion d'entrer dans un registre historique ne comptant que des noms prestigieux s'ils parviennent à secouer les filets.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Xavi Espart, Rodri, Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus et Hamza Abdelkarim aspirent à inscrire leurs premières apparitions dans un Clasico, avec la possibilité de rejoindre la liste des joueurs ayant marqué lors de leur première confrontation face au Real Madrid sous le maillot du Barça.

L'importance de ce défi ne se limite pas à l'empreinte personnelle, car une victoire pourrait donner au Barça un élan important dans la course au championnat d'Espagne, tandis que marquer un but lors de ses débuts face au rival historique resterait un exploit exceptionnel dans la carrière de n'importe quel joueur.

Une liste réservée à ceux qui ont laissé leur première empreinte

Au fil des décennies, les Clasicos ont vu l'apparition de plusieurs légendes du Barça qui n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser leur empreinte face au Real Madrid.

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Au XXIe siècle, Samuel Eto'o et Ronaldinho ont marqué lors de la victoire du Barça sur un score de trois buts à zéro durant la saison 2004-2005, puis Lionel Messi a volé la vedette lors de la saison 2006-2007 en inscrivant un triplé historique dans le match nul 3-3 entre les deux équipes.

Lors de la saison 2009-2010, Zlatan Ibrahimovic a inscrit le but de la victoire 1-0, avant que Neymar ne marque lors de sa première apparition en Clasico en championnat durant la saison 2013-2014, lorsque le Barça l'a emporté 2-1.

La liste s'est poursuivie avec Arturo Vidal, qui a marqué lors de la large victoire 5-1 durant la saison 2018-2019, puis Sergio Agüero et Ilkay Gündogan, qui ont secoué les filets lors de leur première apparition malgré la défaite du Barça sur le score de 1-2 dans les deux matchs.

Ferran Torres a lui aussi marqué lors de la large victoire 4-0 face au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, durant la saison 2021-2022.

De Maradona à Romário : des noms qui ont marqué l'histoire

La liste ne s'arrête pas aux stars de l'ère moderne, elle s'étend aussi à des noms immortels de l'histoire du club catalan.

Lors de la saison 1978-1979, l'Autrichien Hans Krankl a marqué son unique but au stade du Barça face au Real Madrid durant sa première saison avec l'équipe.

Lors de la saison 1981-1982, Bernd Schuster et Kenny Dalglish ont marqué lors de la victoire 2-1 face à la Maison Blanche, avant que Diego Maradona ne laisse son empreinte la saison suivante, en inscrivant le premier but dans une victoire du Barça sur le même score.

Quant à Gary Lineker, il a offert l'un des débuts les plus marquants lors de la saison 1986-1987, lorsqu'il a inscrit un triplé dans les filets du Real Madrid, tandis que Ronald Koeman a contribué avec deux buts sur penalty lors de la victoire 3-1 durant la saison 1989-1990.

À l'époque de la « Dream Team », Romário a gravé son nom dans la mémoire des supporters lors de la victoire historique 5-0, grâce à sa célèbre feinte de la « queue de vache » face au défenseur Alkorta.

Meho Kodro a lui aussi brillé en inscrivant deux buts lors de la victoire 3-0 durant la saison 1995-1996, avant que Ronaldo Nazário ne continue d'inscrire son nom dans l'histoire du Clasico la saison suivante, puis Sonny Anderson a marqué lors de la victoire 3-0 durant la saison 1997-1998.