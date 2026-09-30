Hamza Abdelkrim, jeune attaquant du FC Barcelone, est entré dans les plans de son entraîneur Hansi Flick parmi les options envisagées pour pallier l'absence de Raphinha, dans le cas où l'ailier brésilien ne se rétablirait pas à temps ou si le technicien allemand décidait de le laisser au repos face à Getafe.

Raphinha souffre d'une blessure au muscle de la cuisse droite, ce qui l'a poussé à quitter le rassemblement de la sélection du Brésil à Brisbane, avant de se rendre à Calcutta pour disputer un match amical contre l'Inde, et à retourner à Barcelone afin de poursuivre son programme de soins et sa convalescence avant la reprise des compétitions officielles.

La Fédération brésilienne de football a annoncé l'exclusion du joueur de la liste « à titre préventif », à la suite des premiers examens médicaux, celui-ci devant passer de nouveaux examens dès son arrivée à la Cité sportive du FC Barcelone.

Si les examens confirment que la blessure ne dépasse pas un simple œdème, le FC Barcelone espère un rétablissement de Raphinha avant la confrontation face à Getafe, prévue le 10 octobre.

Raphinha est devenu un élément indispensable de l'effectif du FC Barcelone depuis le début de la saison, après avoir inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives, et s'être montré décisif lors de 7 des 8 matches officiels disputés par l'équipe.

Mais dans le cas où il ne serait pas disponible ou si Flick ne souhaitait pas prendre de risque avec lui, l'entraîneur allemand dispose de plusieurs solutions de rechange, parmi lesquelles Hamza Abdelkrim, qui n'a disputé que 4 minutes avec l'équipe première jusqu'à présent, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Gabriel Jesus arrive en tête des options envisagées, après que le FC Barcelone l'a recruté en provenance d'Arsenal contre 10 millions d'euros, à la suite de l'échec du transfert de Julián Álvarez.

Jesus a participé à 4 des 5 matches officiels, sans en débuter aucun comme titulaire, mais il a réussi, en seulement 39 minutes, à inscrire deux buts, face au Racing et à Feyenoord.

Flick avait déjà envisagé de faire jouer Anthony Gordon au poste d'avant-centre, et ce avant le recrutement de Jesus, tandis que Karim Adeyemi figurait parmi les noms envisagés, avant que le joueur allemand ne sorte des plans de l'entraîneur, ce dernier n'étant pas convaincu de l'utiliser à ce poste.

Flick dispose également des options Dani Olmo et Fermín López, tous deux pouvant occuper le poste d'attaquant dans certaines circonstances, en particulier lorsque le FC Barcelone recherche davantage de mouvement et de pressing dans la ligne offensive.

Bien qu'Olmo et Fermín ne soient pas des avant-centres de métier, leur capacité à se mouvoir sans ballon, à presser l'adversaire et à se projeter dans la surface leur donne la faculté d'assurer ce rôle en cas de besoin.

La dernière option, quant à elle, concerne Lamine Yamal, même si elle est moins probable à l'heure actuelle. La star espagnole préfère évoluer sur l'aile droite et affronter les défenseurs, mais Flick a déjà étudié la possibilité de le faire jouer à un poste plus axial.