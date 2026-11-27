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Hambourg SV - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 28 nov. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Hambourg SV reçoit le Bayern samedi au Volksparkstadion de Hambourg, pour un match de Bundesliga.

Douzième, le HSV occupe le milieu de tableau et reste sur de mauvais résultats. Il s’est récemment incliné 4-0 à Brême, après avoir perdu contre l’Eintracht Francfort en championnat et en Coupe d’Allemagne sous les ordres de Merlin Polzin.

Le Bayern se déplace en tant que deuxième du classement, mais n’est pas au mieux de sa forme. En milieu de semaine, l’équipe de Vincent Kompany a perdu 2-1 à Lille en Ligue des champions. C’était sa première défaite de la saison.

La situation de l’effectif est tendue. Harry Kane sera absent plusieurs mois en raison d’une rupture de la syndesmose. Serge Gnabry et Manuel Neuer, entre autres, manquent également à l’appel.

À Hambourg, Lennart Karl devrait de nouveau jouer un rôle important en attaque. Le joueur de 18 ans a connu une soirée difficile contre Lille et cherche à retrouver sa forme.

Le climat autour du club reste agité, car le débat concernant Jamal Musiala continue d’occuper les Munichois. Sur le terrain, le Bayern doit faire preuve de stabilité à Hambourg.

Voici où voir la rencontre en direct à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Hambourg SV et au Bayern Munich ?

Lors de ses cinq derniers matches officiels et amicaux, Hambourg SV a enregistré une victoire, un nul et trois défaites. L’équipe a récemment perdu 4-0 sur le terrain du Werder Brême. Avant cela, elle avait fait match nul 1-1 en amical contre le Hajduk Split et gagné 3-1 contre Gladbach. Face à l’Eintracht Francfort, elle a subi deux défaites, 3-1 en Coupe d’Allemagne et 3-1 en championnat. Au total, le HSV a marqué six buts et en a encaissé douze.

Le Bayern a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait deux nuls et subi une défaite. Il s’est récemment incliné 2-1 à Lille en Ligue des champions. Avant cela, il avait fait match nul 1-1 contre le FC Cologne et gagné 2-1 à Mayence 05. En Ligue des champions, le Bayern s’est imposé 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid, tandis que le match contre le Borussia Dortmund s’est terminé sur le score de 2-2. Les Munichois ont marqué huit buts et en ont encaissé six.

Hambourg SV - Bayern Munich : compositions

Hambourg SV - Bayern Munich : forme

Hambourg SV - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Hambourg SV - Bayern Munich : classements