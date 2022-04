Hamann : "Klopp, Ancelotti et Mourinho ont eu plus de succès que Guardiola"

L'ancien milieu de terrain de Liverpool et de Manchester City, Dietmar Hamann, affirme ne "pas comprendre le battage médiatique" qui entoure Pep Guardiola. L'ancien international allemand a déclaré que Jurgen Klopp, José Mourinho et Carlo Ancelotti sont tous des managers plus performants à ses yeux.

Klopp, Ancelotti et Mourinho au-dessus de Guardiola ?

L'entraîneur catalan de l'Etihad Stadium a connu le succès partout où il est passé, avec des titres nationaux remportés en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, mais aussi des succès en Ligue des champions lorsqu'il était à Barcelone.

Il a remporté des titres majeurs à City chaque année et reste en course pour trois trophées cette saison, mais Hamman estime que l'homme de 51 ans n'est pas aussi bon que sa réputation dans le monde du football le suggère, car il y a trois autres vainqueurs avérés qui se trouvent au-dessus de lui dans la hiérarchie mondiale.

Hamann a déclaré au Daily Mail avant le choc de la Premier League entre City et Liverpool, candidats au titre : "Il y a trois managers actuels que je considère comme plus performants que Guardiola et je ne comprends toujours pas le battage médiatique qui l'entoure.

"José Mourinho a remporté des titres de champion dans quatre pays différents et la Ligue des champions avec deux clubs, tandis que le bilan de Carlo Ancelotti est inégalé et sur le point de s'améliorer si le Real Madrid parvient à remporter la Liga.

"Et le troisième manager ? Pour moi, c'est Jurgen Klopp. Ce qu'il a réalisé avec les budgets dont il dispose à Liverpool est remarquable. C'est un manager vraiment exceptionnel. Son grand talent est d'intégrer les joueurs, un talent que Guardiola ne possède pas de la même manière.

"Lorsque Klopp a fait signer Diogo Jota la saison dernière, tout le monde se demandait s'il allait s'approcher de l'équipe type, mais il a été immédiatement impliqué. C'est exactement la même chose avec Luis Diaz.

"En fait, si l'on compare le cas de Diaz à celui de Jack Grealish, cela montre bien la différence entre les managers. Nous avons vu des joueurs arriver en Premier League et il leur faut souvent six à huit semaines pour s'adapter car c'est un jeu unique. Diaz est arrivé et il a joué immédiatement parce que le style lui convient.

"Regardez de l'autre côté, vous avez Grealish, qui a coûté trois fois plus cher et qui a du mal à avoir un quelconque impact. C'est un joueur à 100 millions de livres et pourtant il n'est pas encore totalement intégré.

"Je ne m'en prendrais pas à mon ancien club City, qui a fait des choses fantastiques, qui a investi massivement, fait de grandes choses dans la communauté, transformé la zone autour du stade. C'est le manager.

"La façon dont les joueurs de Liverpool parlent de leur manager, ils traverseraient des murs de briques pour lui. Je ne suis pas sûr que les joueurs de City feraient la même chose".

La comparaison des palmarès

Guardiola a remporté trois titres de Liga, deux Copas del Rey et deux Ligues des champions à Barcelone, ainsi que la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Il a ensuite remporté trois titres de Bundesliga au Bayern Munich, tout en savourant à nouveau la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs.

City l'a nommé à l'été 2016 et, après une rare première campagne sans trophée sous la direction d'un homme sous contrat jusqu'en 2023, il a goûté à la gloire en première division à trois reprises, tout en remportant la FA Cup une fois et la Carabao Cup à quatre reprises.

Guardiola a remporté 31 trophées au total, ce qui le place au-dessus de Mourinho, Klopp et Ancelotti dans le classement des entraîneurs de tous les temps.