Post-halving Bitcoin : Les cryptomonnaies les plus prometteuses en 2024

Découvrez les cryptomonnaies prometteuses à suivre de près après le halving Bitcoin 2024 : Dogeverse, Sealana, Wiener AI, 99Bitcoins, 5th Scape.

Le dernier halving Bitcoin a eu lieu le 20 avril 2024. Les investisseurs de cryptomonnaies ont attendu cet évènement avec impatience. En effet, il devrait avoir un impact positif sur de nombreux projets cryptos. Nous nous attendons d’ailleurs à un avenir prometteur pour quelques cryptomonnaies. À savoir Dogeverse, Sealana, Wiener AI, 99 Bitcoins et 5th Scape. Voyons tout cela de plus près.

Petit rappel sur le halving Bitcoin

Le Bitcoin fonctionne grâce au protocole Proof of Work. La communauté regroupe alors des « mineurs ». Ces derniers entrent en concurrence pour valider les blocs. Pour ce faire, ils doivent résoudre des équations complexes le plus rapidement possible. Celui qui trouve la solution en premier est récompensé en BTC. C’est d’ailleurs la seule façon de créer des Bitcoins. La rémunération était de 50 BTC lors du lancement du projet en 2009.

Cependant, Satoshi Nakamoto a fixé l’offre totale du Bitcoin à 21 millions de jetons. Il a alors établi le concept du halving pour maintenir cette limite. Le terme vient du mot anglais “half”, qui signifie “moitié”. Le halving consiste justement à réduire de moitié les récompenses des mineurs à chaque 210 000 blocs. Cela se produit en général tous les 4 ans. Cet évènement permet de diminuer le nombre de BTC créés chaque année. Il protège la cryptomonnaie contre l’inflation. Il lui garantit aussi de meilleures performances sur le long terme grâce à la loi de l’offre et de la demande.

Depuis la date du 20 avril 2024, les récompenses des mineurs sont fixées à 3,125 BTC.

Les cryptomonnaies les plus prometteuses en 2024

Le halving Bitcoin a bouleversé l’univers crypto. Certains projets en tireront, directement ou indirectement, des avantages particuliers. Faisons le point.

1. Dogeverse : Le premier doge meme déployé sur 6 blockchains

Dogeverse est un Doge Meme créé sur un réseau multi-chaînes. C’est le 1er projet Doge doté de cette caractéristique. En effet, cette cryptomonnaie a été lancée sur 6 blockchains :

Ethereum ;

Solana ;

BNB Chain ;

Polygon ;

Avalanche ;

Base.

Ce projet présente de nombreux avantages. En voici quelques-uns :

Technique de pontage supérieure ;

Passage d’une blockchain à l’autre en seulement quelques clics ;

Faibles frais de gaz ;

Staking sur la blockchain Ethereum.

L’offre totale de $DOGEVERSE est limitée à 200 000 000 000 de jetons. Celle-ci est répartie comme suit :

Fonds de projet : 25 %, soit 50 000 000 000 de jetons ;

Campagne marketing : 25 % ;

Prévente : 15 % ;

Staking : 10 % ;

Liquidité : 10 % ;

Fonds pour l’écosystème : 10 % ;

Exchanges : 5 %.

La cryptomonnaie est actuellement en prévente. Le 27 mai 2024, 1 $DOGEVERSE vaut 0,000298 $. Cependant, le prix du jeton augmentera dans environ 27 jours. Le compte à rebours sur le site officiel vous indiquera la date et l’heure exacte de la hausse. C’est aussi via cette plateforme que vous pouvez passer à l’achat.

2. Sealana : un meme coin ludique innovant sur Solana

Sealana est un meme coin lancé sur la blockchain Solana. Il est représenté par un phoque potelé complètement rasé. Il serait directement inspiré de la série humoristique South Park. L’interface du site officiel du projet est agréable et amusante. Vous y verrez un phoque habillé en militaire, un phoque multicolore ou encore un phoque en piquenique.

$SEAL est le jeton natif de Sealana. Elle est actuellement en prévente. Vous pouvez investir dans le jeton en passant par la plateforme officielle. Les paiements se font en ETH, en USDT, en SOL ou en USDC. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit. Le 27 mai 2024, 1 $SEAL vaut 0,022 $. Le prix augmentera par phase pendant la prévente. À souligner qu’un compte à rebours est disponible sur le site.

Pour l’instant, il y a encore peu d’informations sur ce projet. Toutefois, celui-ci est actif sur les réseaux sociaux X (anciennement Twitter) et Telegram. Suivez Sealana sur ces canaux pour suivre toutes les actualités.

3. Wiener AI : comment Wiener AI facilite le trading crypto avec l’analyse prédictive

Wiener AI s’adresse principalement aux amateurs de trading crypto. Le projet met à leur disposition un bot de trading alimenté par l’IA. Celui-ci commence par analyser le marché grâce à une technologie prédictive. Ensuite, il fournit un compte-rendu complet et impartial. Puis, il vous redirige vers les exchanges qui proposent l’actif. De cette façon, vous pouvez comparer les prix pour trouver les meilleures opportunités.

Voici les avantages de Wiener AI :

Accessibilité dans presque tous les pays du monde ;

Facilité de prise en main, même pour les débutants ;

Aucuns frais de trading.

$WAI est le token natif de ce projet. Vous pouvez l’obtenir pour 0,000711 $ le 27 mai 2024, uniquement via le site officiel Wiener AI. À noter toutefois que le prix devrait augmenter par étape durant cette phase. Les devises acceptées pour l’achat sont : ETH, USDT et BNB. Vous pouvez aussi payer par carte de crédit.

Wiener AI est basé sur la blockchain Ethereum. La fonctionnalité de staking est donc disponible. À ce jour, l’APY est de 327 %. Nous précisons toutefois que ce taux de rendement annuel est dynamique. Autrement dit, il fluctue au fil du temps. Visitez régulièrement le site officiel pour suivre son évolution. Les récompenses, quant à elles, sont distribuées sur une période de 2 ans.

4. 99Bitcoins : gagnez des $99BTC en apprenant avec le concept Learn-to-Earn

99Bitcoins est une plateforme d’apprentissage sur les cryptomonnaies. Pour ce faire, le site a opté pour un système interactif. Autrement dit, vous allez en apprendre plus sur cet univers grâce à des tutoriels, des quiz ou encore des activités pratiques. L’objectif étant de vous éduquer dans un environnement agréable et amusant. Il a été prouvé que ce concept est plus efficace.

Les avantages de 99Bitcoins :

Apprentissage complet et interactif d’une durée de 79 heures ;

Concept Learn-to-Earn : vous recevez des récompenses en $99BTC au fur et à mesure que vous progressez ;

Accès à des signaux de trading experts pour les détenteurs de $99Bitcoins ;

Possibilité de communiquer avec les autres élèves.

Par ailleurs, 99Bitcoins prévoit d’intégrer BRC-20 dans l’avenir. Celui-ci permet de créer des NFT et des DApps sur la blockchain Bitcoin. Cette période de post-halving Bitcoin représente alors un réel tremplin pour ce projet. Le 27 mai 2024, $99BTC est encore en phase de prévente. Vous devez passer par le site officiel pour acheter les jetons. Les devises acceptées sont : ETH, BNB et USDT. Cependant, vous pouvez aussi effectuer le paiement par carte de crédit.

À l’heure où nous écrivons 1 $99BTC = 0,00106 $. Il est toutefois indiqué que la prochaine augmentation de prix aura lieu dans quelques. Rendez-vous sur la plateforme pour découvrir les détails ! Enfin, nous rappelons qu’un airdrop de lancement sera organisé le 19 juillet 2024. Le projet distribuera 99 999 $ en BTC à 99 chanceux pour l’occasion. Inscrivez-vous sur le site officiel dès maintenant pour y participer.

5. 5th Scape : le projet crypto qui transforme la réalité virtuelle et la réalité augmentée

5th Scape est le projet crypto qui promet de révolutionner le monde du divertissement et de l’éducation. Pour ce faire, il mise tout sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Voici ses offres :

Des contenus VR offrant une immersion complète : jeux, films, animations, dessins animés et nombreuses ressources éducatives ;

Un centre de développement où les développeurs peuvent donner vie à leurs idées. Tous les ressources et outils nécessaires pour cela sont mis à leur disposition ;

Des équipements VR : casque VR Ultra et Chaise VR SwiftScape.

5SCAPE est la cryptomonnaie native de ce projet. Ses détenteurs profitent de plusieurs avantages comme :

Accès à des contenus premium ;

Réduction sur les produits de 5th Scape.

Le jeton est actuellement en prévente. Vous devez donc passer par le site officiel pour l’acheter. Le 27 mai 2024, 1 5SCAPE vaut 0,00376 $. Comme pour toutes les cryptomonnaies précédentes, son cours augmentera par étape pendant cette phase. Consultez la plateforme pour voir les détails sur la prochaine hausse.

Conclusion : profitez de la période post halving Bitcoin pour faire des investissements cryptos malins

Le halving Bitcoin du mois avril 2024 a catalysé un regain d'intérêt pour les projets cryptos. Certains d’entre eux ont su se démarquer par leurs concepts novateurs et leur potentiel de rendement. Dogeverse, Sealana, Wiener AI, 99Bitcoins et 5th Scape se trouvent en tête de. Ces crypto-monnaies offrent des opportunités intéressantes. Ne manquez pas les développements à venir pour prendre les bonnes décisions au bon moment.