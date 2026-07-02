Haller rend un vibrant hommage au FC Utrecht lors de son départ des Pays-Bas

Sébastien Haller a officialisé son départ du FC Utrecht via Instagram. L’attaquant ivoirien, dont le contrat avec le club de la « Domstad » a expiré le 30 juin, devrait poursuivre sa carrière au Japon, au Sanfrecce Hiroshima.

« Il est temps pour moi de tirer ma révérence. Le FC Utrecht occupera toujours une place particulière dans mon cœur. Mon retour ici était une décision qui venait du cœur, et je pars fier d’avoir pu, à ma manière, écrire un nouveau chapitre de l’histoire de ce club », a écrit Haller jeudi à ses abonnés sur Instagram.

« J’aurais aimé apporter encore davantage à cette équipe, à ce maillot et à vous, les supporters. Mais une chose est sûre : je n’ai jamais rien caché. J’ai toujours tout donné, avec honnêteté, respect et dévouement. Par-dessus tout, je chérirai l’accueil chaleureux qui nous a été réservé, à moi et à ma famille, l’affection que vous nous avez témoignée et tous les moments partagés », ajoute l’attaquant reconnaissant et sur le départ.

« Utrecht restera toujours pour nous une seconde maison. Merci au club, à mes coéquipiers, au staff technique, au personnel et à tous les supporters pour votre confiance et votre soutien. Je vous souhaite le meilleur pour la saison à venir. Je vous en serai éternellement reconnaissant », conclut Haller, qui a porté les couleurs du FC Utrecht à deux reprises et était très apprécié des supporters.

En janvier 2025, il avait fait le choix d’un retour romantique à Utrecht. Son deuxième passage dans la ville du Dom ne s’est toutefois pas révélé couronné de succès : l’attaquant n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire et a manqué la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire.

Le vétéran s’apprête à signer un contrat d’un an avec le Sanfrecce Hiroshima, assorti d’une option pour une saison supplémentaire, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti sur X. Haller s’élance ainsi vers sa première aventure hors d’Europe. Jusqu’à présent, l’attaquant a évolué en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.

Son salaire au Japon n’a pas été dévoilé, mais son statut de joueur libre lui permettrait de percevoir une prime à la signature substantielle.