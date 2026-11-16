HALL OF FAME XIX - Gabriel Batistuta, l’avant-centre qui ne prenait pas de plaisir à jouer au football

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« Je ne prenais pas de plaisir à jouer au football. » Prononcée par Gabriel Omar Batistuta, cette phrase semble presque impossible à concilier avec ce que nous avons vu pendant des années sur les terrains.

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Car s’il y a bien eu un joueur capable de susciter des émotions, de faire bondir des milliers de personnes dans les tribunes et de transformer un but en quelque chose qui allait bien au-delà d’une simple réalisation, c’est le Roi Lion. Lui vivait le football comme une responsabilité, avec un sérieux absolu, sans jamais se ménager ni se satisfaire de ce qu’il avait accompli. Nous, en revanche, devant cette puissance, ces frappes et ces célébrations, nous avons pris beaucoup de plaisir.

Pour comprendre ce qu’il a représenté, il faut pourtant revenir à un été bien plus lointain, quand son nom n’avait pas encore le poids qu’il prendrait au fil des années et que son visage n’était pas devenu l’une des images les plus reconnaissables du football. L’auteur de ces lignes a vu Batistuta jouer pour la première fois à l’été 1991, devant le petit téléviseur d’une maison au bord de la mer, pendant la Copa América. Il était jeune et ne savait pas encore vraiment mesurer la valeur d’un attaquant, mais en regardant jouer l’Argentine, une question lui est restée en tête : « Mais comment peut-il être à ce point plus fort que les autres ? » Cette Argentine allait remporter le tournoi et Batistuta le terminerait meilleur buteur, avec six buts. Les faits peuvent attester ce résultat, mais pas l’étonnement de cet enfant, resté intact.

C’est peut-être là que se trouve l’une des clés pour comprendre le Roi Lion : Batistuta ne s’est jamais présenté comme un talent prédestiné, de ceux à qui le football serait presque donné à la naissance. Il avait la mentalité d’un joueur façonné par le travail, la discipline et l’exigence envers lui-même. Le talent était là, immense même, mais il ne lui a jamais suffi de savoir qu’il le possédait : il devait le prouver à chaque fois, si possible par un but, puis par un autre.

À Florence, cette mentalité a pris une forme qui allait bien au-delà du nombre de buts marqués. Batistuta n’était pas seulement un avant-centre capable de frapper le ballon avec une violence impressionnante, mais un joueur qui dégageait de la puissance dans chacun de ses gestes, même sans le ballon au pied : dans sa course, ses appuis, sa manière de protéger le ballon, sa capacité à résister au contact d’un défenseur et à faire d’un duel une occasion de repartir vers l’avant. Son corps semblait fait pour s’imposer, chacun de ses mouvements contenir une force prête à exploser. Dans le stade, cette impression était aussi immédiate que le bruit de l’une de ses frappes sur la barre transversale ou au fond des filets.

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Ses célébrations aussi faisaient partie de cette puissance : chez Batistuta, elles ne semblaient jamais être un geste ajouté après le but, mais le prolongement naturel de ce qui venait de se passer. Sa course vers le poteau de corner, sa pose de guerrier, qui deviendrait même une statue sous la Curva Fiesole, la mitraillette avec laquelle il fêtait ses buts : des images différentes, mais traversées par la même énergie, une intensité sans demi-mesure. Ce n’était pas seulement un attaquant qui marquait, c’était un homme qui semblait devoir libérer quelque chose chaque fois que le ballon entrait dans les filets.

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Derrière la mitraillette se cache aussi une histoire qui révèle une facette plus intime du personnage. Luciano Dati, masseur de longue date de la Fiorentina, avait noué une relation particulière avec Batistuta, au point de le suivre en France pendant la Coupe du monde 1998 et de parvenir à le rejoindre pour le soigner en secret au lieu de rassemblement de l’Argentine. De cette complicité est aussi né le surnom de 007 : Dati s’était fait préparer un maillot portant un numéro sept dessiné comme un pistolet et avait invité Batistuta, sur le ton de la plaisanterie, à lui tirer dessus quand il marquerait. L’avant-centre a suivi sa suggestion et, le 20 septembre 1998, à Vicenza, il a célébré un but pour la première fois en mimant une mitrailleuse. Dès lors, ce geste deviendrait l’une de ses marques de fabrique. Le maillot de Batistuta portait aussi un compteur de buts, que Luciano Dati mettait à jour après chaque réalisation, comme pour rendre visible, match après match, cette quête incessante qui, pour l’avant-centre argentin, ne semblait jamais avoir de terme définitif. Ces célébrations exprimaient aussi le lien qui l’unissait à une personne restée à ses côtés, loin des projecteurs.

Son histoire ne se résume toutefois pas aux images qui ont immédiatement trouvé leur place dans la mémoire collective, car même une performance extraordinaire peut parfois passer au second plan lorsqu’un autre moment du même match devient une image emblématique. Le 21 juin 1994, lors de la Coupe du monde aux États-Unis, l’Argentine affronte la Grèce et s’impose 4-0 : Batistuta inscrit trois buts, deux en première période et un sur penalty en fin de match, mais cette rencontre reste surtout associée à une autre célébration, celle de Diego Maradona après le troisième but argentin. Le Diez court alors vers une caméra et hurle toute sa joie, offrant au tournoi l’une de ses images les plus célèbres. Le triplé de Batistuta figure dans les comptes rendus du match, tandis que la course de Maradona reste gravée dans la mémoire de ceux qui ont vu ce Mondial. Sans rien enlever à Diego, bien sûr, il est frappant qu’une journée où l’avant-centre argentin avait marqué trois fois soit surtout restée liée à un autre geste. La mémoire du football fonctionne aussi ainsi : elle choisit une image et laisse tout le reste, même un triplé, juste un pas derrière.

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Il y a une autre image encore, très différente, qui appartient à l’histoire de Batistuta et de la Fiorentina. Le 7 février 1999, au Franchi, la Fiorentina affronte l’AC Milan dans un match qui se termine sur un 0-0 et marque un tournant dans la saison de l’équipe de Giovanni Trapattoni, toujours en tête du classement. En fin de rencontre, Batistuta s’élance vers le but, mais sa course s’arrête brusquement : il se blesse au genou gauche et doit quitter le terrain. Difficile de ne pas rapprocher ces deux images, celle du buteur qui fonce vers le but et celle de son corps qui s’immobilise sur la pelouse du Franchi, car au même instant, la marche de la Fiorentina vers un titre de champion d’Italie semble elle aussi s’interrompre, alors que Florence avait commencé à croire ce titre possible. Ce ne sera pas la seule raison pour laquelle ce rêve s’évanouira, et l’équipe terminera tout de même le championnat à la troisième place. Mais cette chute reste une image saisissante d’une saison et d’une ville qui, au moment même où elles semblaient pouvoir aller jusqu’au bout, se sont soudain retrouvées face à un immense obstacle.

Le titre qu’il avait poursuivi sans l’atteindre à Florence arriverait avec la Roma, lors de la saison 2000-2001. Batistuta a contribué à la conquête du Scudetto avec vingt buts en championnat et a également marqué lors du dernier match, une victoire 3-1 contre Parme qui a offert à la Roma son troisième titre. Un succès différent de celui dont il avait rêvé sous le maillot de la Fiorentina, après des années durant lesquelles il avait porté une équipe et une ville vers un objectif jamais atteint, mais qui a achevé le parcours d’un avant-centre capable de laisser une empreinte profonde partout où il est passé. À Rome, il a enfin remporté le championnat, sans pour autant effacer le lien tissé à Florence, où son nom était désormais bien plus que celui d’un grand attaquant.

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Reste alors cette phrase, qui a de quoi surprendre tous ceux qui ont eu la chance de le voir jouer : il ne prenait pas de plaisir, ne s’autorisait pas à en prendre et ressentait le poids de sa responsabilité envers ceux qui avaient payé leur billet pour le voir. C’est peut-être ce qui rend le souvenir de Batistuta joueur encore plus particulier : pendant qu’il vivait le football avec ce sérieux absolu, cette discipline et cette faim qui le poussaient à toujours exiger davantage de lui-même, de l’autre côté de l’écran et dans les tribunes, des gens prenaient du plaisir, vibraient et attendaient sa prochaine frappe comme si quelque chose d’unique pouvait se produire.

Peut-être que Gabriel Batistuta n’a pas pris de plaisir à jouer au football. Mais une chose est sûre : nous, il nous en a donné.

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Et l’auteur de ces lignes revient toujours là, à cette maison au bord de la mer, à ce téléviseur et à cet enfant qui ne savait pas encore expliquer pourquoi, mais avait déjà compris qu’il avait devant lui quelque chose de différent : « Mais comment peut-il être à ce point plus fort que les autres ? » Plus de trente ans ont passé et cette question n’a rien perdu de sa force.