Halilhodzic remplacé par Regragui ? La fédération marocaine réagit

La fédération marocaine de football a commenté la rumeur selon laquelle son sélectionneur Vahid Halilhodzic était en passe d’être congédié.

La Fédération royale marocaine de football a démenti les informations selon lesquelles elle serait sur le point de remplacer son sélectionneur Vahid Halilhodzic par le coach du Wydad Casablanca, Walid Regragui.

Quelle est la situation de Halilhodzic avec le Maroc ?

Halilhodzic n'est pas en bons termes avec une partie des supporters des Lions de l'Atlas suite à l'élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, et aussi à cause de sa relation glaciale avec un certain nombre de joueurs, dont l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech.

L'entraîneur franco-bosniaque s'est brouillé avec Ziyech en septembre 2021 lorsqu'il a accusé le joueur de "mauvaise attitude et de feindre une blessure", ce qui n'a pas plu à l'ancienne star de l'Ajax Amsterdam.

Ziyech de retour, Halilhodzic dehors ?

Halilhodzic a exclu Ziyech de son groupe. Le joueur a alors décidé de se retirer du football international, jurant de ne plus jamais jouer pour son pays tant que l'entraîneur serait en poste.

Cependant, la semaine dernière, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a rassuré les Marocains en affirmant que Ziyech ferait partie de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce qui a donné aux supporters des indications selon lesquelles Halilhodzic était sur le point de partir.

Les rumeurs se sont encore intensifiées cette semaine après la démission de Walid Regragui de son poste d'entraîneur du Wydad. "Je ne peux pas faire mieux avec l'équipe pour l'avenir", a déclaré Regragui, qui a remporté la Ligue des Champions africaine avec le Wydad le mois dernier. "Les joueurs, les dirigeants et les supporters m'ont accordé une grande confiance et m'ont donné l'opportunité de remporter des titres importants. Je leur dois à tous le grand soutien que j'ai reçu durant mon séjour ici."

La fédération renouvelle sa confiance à Vahid

Alors que Lekjaa n'a donné aucune indication concernant la position de Halilhodzic, les commentaires de Regragui ont laissé croire qu'il est prêt à prendre la relève à la tête des Lions de l’Atlas, surtout qu’une bonne partie des fans veulent un coach marocain à la tête de l’équipe nationale.

Mais dans un communiqué de presse samedi soir, la fédération a insisté sur le fait qu'Halilhodzic est toujours en charge des Lions de l'Atlas et qu'il les mènera à la Coupe du monde où le Maroc est dans un groupe F difficile aux côtés des finalistes de l’édition 2018, la Croatie, la Belgique, et aussi le Canada.