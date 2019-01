Halilhodzic laisse planer le doute sur son futur à Nantes

Alors que le FC Nantes s'apprête à perdre Emiliano Sala, Vahid Halilhodzic a lui laissé planer le doute quant à son propre futur.

Avant le match de Nantes contre Angers, dimanche (17h), Vahid Halilhodzic a fait le point sur sa situation en conférence de presse. Le coach n'a pas l'intention de partir mais a reconnu que la situation était "très complexe".

"Il y a beaucoup de réflexions sur beaucoup de choses. Depuis trois mois, on a vraiment bossé. Je sentais que c'était fragile. Quand vous êtes dans la position de l'entraîneur, vous découvrez beaucoup de choses. En ce moment, la situation est très délicate. Je prépare un match sans aucun attaquant disponible."

"Je suis venu pour aider le club mais la situation est très complexe. Il faut du travail, de la compétence et du temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Je suis un peu résigné, pas content... Mais c'est comme ça.Vous êtes tous venus pour que j'annonce mon départ. C'est facile pour moi de dire ça. Mais il faut plus de responsabilités que ça. Je suis quelqu'un de responsable. Quelqu'un de libre et la liberté ça se paye. À Lille, je suis parti sans indemnité alors qu'il me restait 3 ans de contrat. La priorité c'est le match de dimanche", a-t-il fait savoir en conférence de presse.

De façon globale, le coach a mis en exergue son besoin de pas penser qu'à lui. "Il peut se passer beaucoup de choses, pour l'instant je dois préparer le match. Normalement, je serai sur le banc à Angers. Il faut avoir le cœur assez costaud, l'équipe a besoin de Vahid. Il faut mettre de côté mes sentiments. Il ne faut pas que je sois égoïste."

"J'essaye de mettre des choses en place mais l'essentiel c'est d'avoir une communication sincère entre le patron et les salariés. On ne m'a pas posé de questions sur une éventuelle recrue. Je suis un entraîneur libre. Si ça ne va pas, je peux me permettre de partir. En ce moment, beaucoup de choses m'ont déçu."



propos recueillis par Ouest France.