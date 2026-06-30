Ashraf Hakimi, le capitaine du Maroc, s’est dit fier de ses coéquipiers après avoir éliminé les Pays-Bas et rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a insisté sur la légitimité de la victoire des Lions de l’Atlas.

Les Marocains se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), à l’issue d’un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations, tôt ce mardi matin au stade de Monterrey, au Mexique, lors des 32es de finale.

Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 72e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, la star de Liverpool, mais le Maroc a refusé d’abdiquer. Issa Diop a égalisé dans le temps additionnel (90e+1), entraînant la prolongation puis une séance de tirs au but remportée par les Lions de l’Atlas.

« C’est une victoire méritée, nous avons fait preuve d’un esprit de combat jusqu’à la dernière minute du match », a déclaré Achraf Hakimi dans une interview diffusée par la chaîne « beIN Sports » après la rencontre.

Il a ajouté : « Nous sommes restés fidèles à l’identité marocaine et à notre style de jeu, même après avoir été menés d’un but, et nous avons réussi à revenir dans le match. »

La star du Paris Saint-Germain a ajouté : « Nous nous sommes créés de nombreuses occasions, et nous avons dominé la possession, mais malheureusement, nous n’avons pas concrétisé davantage. »

Il a conclu : « Une fois aux tirs au but, j’étais convaincu de notre victoire, car nous avions Yassine Bono. »

Bono a repoussé le cinquième tir néerlandais, signé Sammerville, avant qu’Ismaël Sibari ne transforme la dernière tentative et n’envoie le Maroc en huitièmes de finale.

Hakimi a conclu : « Je suis fier de tous les joueurs, nous représentons l’Afrique, et je remercie les supporters qui ont fait le déplacement au Mexique pour nous soutenir. Notre mission est de les rendre fiers. »

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Canada, samedi soir.