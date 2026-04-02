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Hakimi révèle : « Je me suis entraîné avec l'Espagne après avoir rejoint le Maroc... et c'est ce qui m'a éloigné »

A. Hakimi
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Hakimi s'est illustré en Europe sous le maillot du Real Madrid

Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, a expliqué sa décision de représenter l'équipe nationale marocaine plutôt que l'espagnole, bien qu'il ait été convoqué dans les équipes de jeunes de « La Roja » lorsqu'il évoluait au Real Madrid.

« J'ai commencé avec le Maroc, mais l'Espagne m'a convoqué, et j'étais alors au Real Madrid », a déclaré Hakimi ce jeudi lors de son intervention dans le podcast « THE BRIDGE », selon des propos rapportés par le journal marocain « Al-Batal ».

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L'ancienne star des Merengues a ajouté : « Au Real Madrid, on m'a dit : "Pourquoi ne pas aller t'entraîner deux ou trois jours (avec l'Espagne) pour voir comment tu te sens ?" ».

Il a poursuivi : « J’y suis allé et j’ai essayé, mais je ne me sentais pas à l’aise… J’ai dit que je me sentais mieux de poursuivre ma carrière – et pour mon père – avec le Maroc, et là, tout s’est bien passé… J’ai choisi le Maroc avant même de rejoindre l’équipe première du Real Madrid ; il faut prendre cette décision en fonction de ce que l’on ressent. »

Hakimi a ajouté : « C’est une affaire plus personnelle que le fait qu’une personne vienne te parler du projet… Car aujourd’hui, il y a un entraîneur, et demain, il y en aura un autre avec une autre mentalité. »

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