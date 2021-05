Hakimi : "Le Real Madrid était ma maison et je voulais me battre pour ma place"

L'arrière latéral de 22 ans profite d'une belle première campagne à Milan et il a obtenu le Scudetto avec l'équipe d'Antonio Conte dimanche.

Le défenseur de l'Inter Milan, Achraf Hakimi, a laissé entendre que les circonstances entourant la pandémie de coronavirus ont forcé le Real Madrid à le vendre au nouveau champion de Serie A en juillet dernier. L'international marocain est revenu dans la capitale espagnole l'année dernière après la fin de son prêt de deux ans au Borussia Dortmund, mais il a immédiatement été vendu dans le cadre d'un transfert au club italien.

Achraf Hakimi a été une figure clé de l'Inter Milan cette saison et il a aidé les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en marquant notamment sept buts et délivrant six passes après 33 matches de championnat. Malgré ses belles performances en Italie cette saison, le joueur de 22 ans a déclaré qu'il aurait aimé se battre pour sa place dans l'équipe de Zinedine Zidane. "Je ne sais pas si Zidane ou le club. Il y avait aussi le problème de la pandémie", a déclaré Hakimi à El Chiringuito via Marca, interrogé sur son départ du Real Madrid.

"Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je ne blâme ni Zidane ni le club, je pense qu'il y a des circonstances qui ont surgi de la pandémie et tout et j'ai dû partir. Les gens parlent, les gens ne connaissent pas la réalité. Il arrive un moment où ça dérange un peu qu'ils me prennent comme ayant peur de gagner ou de se battre pour le poste. J'ai été le premier à me demander si je pouvais être là pour obtenir ma place parce que je me sentais qualifié pour cela", a ajouté l'international marocain.

"Pour le moment, ni Zidane, ni Pérez, ne m'ont félicité"

Hakimi a été formé chez les jeunes du Real Madrid de 2006 à 2016 avant de faire ses débuts en équipe première et en Liga le 1er octobre 2017 contre l'Espanyol. Il a en outre expliqué son intention de rester à Santiago Bernabeu avant de se voir attribuer un contrat de cinq ans par l'Inter. "Ils ont eu l'opportunité à l'époque. Je dois clarifier les choses en disant que je ne voulais pas gagner ma place et ce n'est pas comme ça", a-t-il poursuivi.

"Tout le monde sait, et la dernière fois que nous nous sommes entretenus, que le Real Madrid était ma maison et que j'aimerais y jouer, mais en raison des circonstances, je pense que le club en a décidé autrement, mais tout le monde sait que j'aurais aimé être là et gagner ma place", a ajouté Achraf Hakimi. Dimanche, un match nul 1-1 entre Sassuolo et Atalanta a assuré le premier titre de champion de l’Inter Milan après 11 ans, mais il n’a toujours pas reçu de messages de félicitations de la part de son ancien club.

"J'ai regardé Sassuolo-Atalanta. C'est un titre important pour moi. Nous attendions tous le résultat d’Atalanta. Je pense que ma première saison en Italie a été très positive", a-t-il ajouté. "Pour le moment, ni Zidane ni Florentino [Perez] ne m'ont félicité". Il faut dire que le Real Madrid est également impliqué dans une course au titre haletante en Espagne, avec quatre clubs encore en lice pour remporter la Liga en fin de saison. Mais avant cela, le Real Madrid tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi, et devra faire sans Raphaël Varane et Dani Carvajal en défense.