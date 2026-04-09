حakimi : Je ne suis pas fier de l’incident de la serviette… et je suis frustré malgré la victoire contre Liverpool

Les répercussions de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal se poursuivent, et pas seulement sur le plan juridique, puisque la sélection sénégalaise a déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le titre au Maroc.

Achraf Hakimi, capitaine des « Lions de l’Atlas », a évoqué cette décision et la polémique qui a entouré la finale, dans des déclarations au réseau « Movistar », après la victoire du Paris Saint‑Germain face à Liverpool (2-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, hier mercredi soir.

Hakimi a déclaré : « C’étaient des moments difficiles et chargés de tension sur le terrain. Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée à cause de l’incident des serviettes. Malgré cela, l’équipe a offert une bonne image sur le plan compétitif. Nous avons respecté l’adversaire et la compétition. »

Hakimi fait référence aux tentatives des joueurs de la sélection marocaine de voler la serviette du gardien sénégalais Édouard Mendy pendant la finale, la serviette étant ensuite devenue un symbole des événements du match.

De son côté, le latéral marocain a condamné le comportement de la sélection sénégalaise et a exprimé son soutien à la décision de la « CAF » d’attribuer le titre au Maroc, ajoutant : « On évalue actuellement ce qui doit se passer, et nous espérons que la décision prise servira l’intérêt du football africain. »

Il a poursuivi : « Nous espérons obtenir le titre parce que nous le méritons, et parce qu’on ne peut pas quitter le terrain de cette manière. »

Frustré de ne pas avoir gagné avec plus de deux buts d’écart

Par ailleurs, l’ancien joueur de l’Inter Milan et du Borussia Dortmund s’est dit insatisfait du faible écart réalisé par le Paris Saint‑Germain contre Liverpool, malgré la victoire, déclarant : « Après les occasions franches que nous avons créées, on ressent une certaine frustration de ne pas avoir obtenu un écart plus important, mais nous sommes heureux de la performance de l’équipe dans son ensemble. »

Hakimi a profité de l’occasion pour réaffirmer les chances du Paris Saint‑Germain de se battre pour le titre en Ligue des champions, en disant : « Comme je l’ai dit auparavant, il ne faut pas douter de cette équipe. Nous sommes les champions en titre, et nous l’avons prouvé à maintes reprises. Quand ils nous considèrent finis, nous sommes à notre meilleur niveau. Nous connaissons la phase de la saison que nous traversons, et nous espérons continuer sur ce rythme et aller le plus loin possible. »

Malgré cela, Hakimi a mis en garde contre toute sous-estimation de Liverpool lors du match retour, affirmant : « Le football change très vite. Anfield est un stade extrêmement difficile. Nous devons être au maximum de notre concentration et ne pas considérer la qualification comme acquise. Nous devons aller gagner comme nous le faisons toujours et plier la confrontation. »

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