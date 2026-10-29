Hakimi et deux stars de Roshn ignorés : pour qui a voté le journaliste saoudien au Ballon d'Or ?

Des rapports médiatiques ont révélé les joueurs pour lesquels le journaliste saoudien a voté dans ses choix des lauréats du Ballon d'Or du meilleur joueur du monde pour l'année 2026.

Le magazine français « France Football » a organisé la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026 dans la capitale britannique, Londres, aux premières heures de la matinée d'avant-hier mardi, qui a vu le sacre de l'attaquant anglais Harry Kane.

Le sacre de l'attaquant du Bayern Munich est survenu après qu'il a obtenu le plus grand nombre de points, sur la base du vote de 100 journalistes à travers le monde, représentant les 100 pays les mieux classés par la Fédération internationale de football, la « FIFA ».

Parmi ces journalistes figurait le nom du journaliste saoudien Khaled Al-Arafa, qui a voté pour le prix pour la quatrième année consécutive, selon ce qu'a révélé le journaliste Mohammed Al-Khamis, dans l'émission « Fi 90 », sur les chaînes sportives saoudiennes.

Al-Khamis a déclaré qu'Al-Arafa a accordé son premier vote à Harry Kane pour la victoire du prix cette année, tandis que le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, est arrivé deuxième, et l'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, à la troisième place.

Khaled Al-Arafa a ignoré de voter pour le Marocain Achraf Hakimi, vainqueur de la Ligue des champions d'Europe avec le Paris Saint-Germain, bien qu'il ait été le seul Arabe présent sur la liste préliminaire des candidats à la victoire du Ballon d'Or.

Le journaliste saoudien n'a pas non plus accordé son vote au Sénégalais Sadio Mané, star d'Al-Nassr, ni au Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadisiyah, qui ont tous deux représenté la Roshn Saudi League sur la liste initiale composée de 30 joueurs.

Il est à noter que Hakimi a terminé à la treizième place au classement du Ballon d'Or 2026, tandis que Mané et Quiñones sont arrivés aux deux dernières places, le pire classement de l'histoire de la star sénégalaise, qui avait déjà obtenu la deuxième place en 2022.