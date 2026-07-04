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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Hakimi complète le podium… Mais Salah domine tous les cadors du Mondial grâce à une statistique hors norme !

Égypte
Maroc
Argentine
France
Belgique
Coupe du monde
M. Salah
A. Hakimi
L. Messi
L. Trossard
Égypte
Maroc
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France
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À Messi, Mbappé et Oulissi

Mohamed Salah, la star de l’équipe d’Égypte, occupe la tête du classement des créateurs d’occasions de la Coupe du monde 2026, devançant son homologue belge Leandro Trossard à la moyenne, bien qu’ils aient créé le même nombre d’occasions.

Selon les données de Sky Sport, le « Roi d’Égypte » et le Belge totalisent chacun 16 occasions créées, mais Salah affiche une moyenne supérieure : 4,3 toutes les 90 minutes, contre 4 pour la star d’Arsenal.

Salah a consolidé son statut en créant cinq occasions lors de la rencontre face à l’Australie, conclue par une victoire des Pharaons aux tirs au but (4-2) après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations ; l’Égyptien a d’ailleurs transformé sa tentative à la manière d’une « Panenka ».

Le Marocain Achraf Hakimi pointe à la troisième place avec 14 occasions, deux de plus que le quatuor composé de l’Anglais Declan Rice, de l’Allemand Florian Wirtz et du Sénégalais Sadio Mané, tous crédités de 12 occasions.

Le joueur ivoirien Yann Diomandi pointe à la septième place avec 11 occasions, juste devant le Colombien James Rodríguez, l’Uruguayen Max Araújo et le Belge Kevin De Bruyne, huitième, neuvième et dixième.

Les Français Michael Olise et Kylian Mbappé, le Portugais Nuno Mendes et le Mexicain Roberto Alfaro totalisent chacun 10 passes décisives, tandis que Lionel Messi, légende argentine et meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, n’en compte pour l’instant que 9.

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