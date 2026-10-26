Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Ballon d'Or trophygetty
Traduit par

Hakimi 13e et Vinicius à une place surprise : le classement des candidats au Ballon d'Or 2026 dévoilé

Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
Sadio Mané
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
France
Espagne
Angleterre
Argentine
Portugal
Maroc
Géorgie
Sénégal
Brésil
Norvège
Colombie

Découvrez le classement des candidats au Ballon d'or

La capitale britannique, Londres, accueille ce lundi la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale de la révélation du lauréat, avec l'annonce successive des noms des trente nommés par ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.

Les plus grandes stars du football se disputent le trophée, et le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux favoris pour décrocher le Ballon d'Or.

Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non l'année civile, qui serviront à désigner le lauréat. La période durant laquelle les performances des joueurs sont comptabilisées s'étend du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'inclure les principales compétitions et les grands événements qu'a connus la saison.

Le magazine « France Football », responsable du Ballon d'Or, a dévoilé le classement des nommés au Ballon d'Or, de la trentième à la onzième place.

Dix joueurs se disputent actuellement les places restantes, et leurs noms doivent être annoncés lors de la cérémonie. Il s'agit de : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Le classement des nommés au Ballon d'Or 2026


Classement

Joueur

Club

Sélection

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Sénégal

29

William Saliba

Arsenal

France

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Mexique

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

France

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brésil

24

Luis Díaz

Bayern Munich

Colombie

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentine

21

Gabriel

Arsenal

Brésil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Équateur

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Espagne

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brésil

16

Ferran Torres

Barça - Paris Saint-Germain

Espagne

15

Declan Rice

Arsenal

Angleterre

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroc

12

Pau Cubarsí

Barça

Espagne

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Angleterre

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google