Hakim Ziyech met l'entité sioniste dans l'embarras... et Ben Ghafer réagit par une menace publique

Les réseaux sociaux ont été le théâtre d'un affrontement public entre le ministre de la Sécurité nationale de l'entité sioniste, Itamar Ben-Gvir, et la star de football marocaine Hakim Ziyech, joueur du Wydad Casablanca, suite aux critiques formulées par ce dernier à l'encontre des politiques de l'entité à l'égard des prisonniers palestiniens.

Contexte de la crise

Selon le site « Al Jazeera Net », la tension a commencé lorsque Ziyech a publié sur son compte officiel Instagram une photo du ministre Ben Gvir, alors que la Knesset débattait d’une loi relative à la « peine de mort », accompagnée d’un commentaire dans lequel il s’interrogeait sur les justifications juridiques et morales de telles lois.

Ziyech a déclaré : « Ben Gvir va-t-il prétendre cette fois-ci que l'adoption de cette nouvelle loi n'est qu'un simple acte de légitime défense ? ».

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La réponse du ministre de droite ne s’est pas fait attendre. Il a vivement attaqué Ziyech en déclarant : « Un joueur antisémite ne peut pas donner de leçons de morale à l’État d’Israël. »

Il a ajouté d'un ton menaçant : « Israël ne traitera plus ses ennemis avec prudence... Depuis que j'ai pris mes fonctions, les prisons ont changé, et si Dieu le veut, nous appliquerons la peine à tous les armés ».

Une législation controversée

Cette polémique fait suite à l’adoption par la Knesset, fin mars dernier, d’un projet de loi autorisant la peine de mort pour les auteurs d’attaques armées, une législation qui a recueilli le soutien de 62 députés.

Cette loi a suscité de vives réactions de la part des organisations internationales et palestiniennes de défense des droits de l'homme, qui ont exprimé leur inquiétude quant au sort de milliers de détenus dans les prisons israéliennes, alors que des rapports font état d'une détérioration des conditions de vie et sanitaires au sein des centres de détention.

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Réactions politiques

Sur le plan officiel, le Parti de la justice et du développement (PJD) marocain s'est immiscé dans la crise en publiant un communiqué dans lequel il exprime sa solidarité avec Hakim Ziyech.

Le parti a qualifié les positions du joueur d’« humanitaires et courageuses », estimant que son expression d’opinion sur la question des prisonniers reflète le sentiment de la rue marocaine et les positions historiques du Royaume vis-à-vis de la cause palestinienne.