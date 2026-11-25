Comment regarder Hajduk Split - Saint-Trond avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Hajduk Split reçoit Saint-Trond au stade Poljud, à Split, pour un match de Ligue Conférence entre deux équipes situées au milieu du classement.

Hajduk aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale sous la direction de Gonzalo Garcia. Le club s’est imposé 2-1 sur le terrain du NK Lokomotiva en HNL le 21 novembre et a remporté trois de ses cinq derniers matches.

Son parcours européen a été moins régulier. La défaite 1-0 contre Lincoln Red Imps, à domicile ou à l’extérieur, le 5 novembre reste son seul revers sur cette période, et Hajduk occupe la 13e place du classement de la Ligue Conférence.

Saint-Trond, entraîné par Jonas De Roeck, se déplace avec des résultats récents plus irréguliers. Le club a fait match nul 2-2 contre le Sporting Charleroi le 21 novembre, après une victoire 4-1 face à Zulte Waregem.

Le club belge occupe la 10e place du classement de la Ligue Conférence, trois rangs devant son hôte. Son dernier résultat européen est un match nul 1-1 contre Brann, le 5 novembre.

Les deux équipes ont montré qu’elles pouvaient marquer beaucoup de buts. Le public de Poljud devrait donc voir deux formations portées vers l’attaque. Voici ce que l’on sait pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de Hajduk Split - Saint-Trond ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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