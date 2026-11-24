Comment regarder Haïti U17 - Arabie saoudite U17 avec un VPN

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Suisse DAZN Canada Fubo

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application officielle de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Coupe du monde M17 - Journée 3 25 nov. 2026 - 08:30

Haïti U17 et l’Arabie saoudite U17 s’affrontent dans le groupe D de la Coupe du monde U17. Les deux équipes espèrent redresser la barre après un début de compétition difficile. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

Haïti reste sur deux défaites en deux matches. L’équipe s’est inclinée 3-1 face à la France lors de la première journée, puis 4-1 contre l’Uruguay le 22 novembre.

Haïti se retrouve ainsi à la dernière place du groupe, sans avoir trouvé de solution en défense. L’équipe a déjà encaissé sept buts dans ce tournoi.

L’Arabie saoudite aborde ce match avec un regain de confiance. Elle a battu la France 1-0 le 22 novembre, un résultat qui a relancé sa campagne après une défaite 3-2 contre l’Uruguay pour son entrée en lice.

Cette victoire face à l’équipe qui menait le groupe en début de compétition a considérablement changé la donne. Désormais troisième, l’Arabie saoudite se trouve dans une position plus favorable avant cette rencontre.

Haïti doit réagir rapidement, tandis que l’Arabie saoudite voudra confirmer un résultat qui a montré ce dont elle est capable lorsque sa défense tient bon.

Voici ce que nous savons pour suivre le match.

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