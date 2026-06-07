Le coup d’envoi de la rencontre Haïti – Écosse sera donné le 13 juin 2026 à 20 h 00 (heure de l’Est) et le 14 juin à 1 h 00 (heure de Greenwich).

Comment regarder le match Haïti - Écosse avec un VPN

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Haïti vs Écosse : contexte de la rencontre

Petit poucet classé 82e au classement FIFA, Haïti aura fort à faire dans le Groupe C, aux côtés de l’Écosse, du Brésil et du Maroc. La sélection caribéenne dispute la Coupe du monde masculine pour seulement la deuxième fois de son histoire, après avoir pris part au tournoi de 1974 en Allemagne de l’Ouest. L’Écosse, 43e au classement mondial, effectue son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence grâce à une victoire spectaculaire 4-2 contre le Danemark lors de la dernière journée des qualifications.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés d'Haïti ?

Côté haïtien, le gardien chevronné Johny Placide assure la solidité défensive, tandis que le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde, l’un des rares brillants de la saison des Wolves relégués de Premier League, apporte dynamisme et technique. En attaque, la vitesse et la capacité de dribble de la star de Sunderland, Wilson Isidor, représentent la principale menace. Signalons également l’ailier franco-haïtien Ruben Providence (24 ans), formé au PSG et à la Roma avant de s’épanouir aux Pays-Bas, qui apporte flair et habileté dans les duels. À la tête de la sélection depuis juin 2024, Sébastien Migné a déjà insufflé un nouvel élan. Sans avoir jamais pu se rendre sur place en raison des troubles politiques, il a su insuffler un sentiment d’unité, de confiance et de discipline à son groupe.

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Qui sont le sélectionneur et les joueurs clés de l’Écosse ?

Le sélectionneur Steve Clarke a mené les Écossais à leur première Coupe du monde depuis 1998, après six tentatives infructueuses consécutives. Il les a également qualifiés pour l’Euro 2020 et l’Euro 2024, prouvant ainsi qu’à 62 ans il a réussi à les propulser dans trois des quatre grands tournois possibles.

Scott McTominay, auteur d’une bicyclette mémorable qui avait ouvert le score lors de la victoire 4-2 contre le Danemark, semble avoir retrouvé un second souffle à Naples depuis son départ de Manchester United. Il a été sacré meilleur joueur de la saison de Serie A lors de sa première campagne en Italie en 2024-2025, contribuant au Scudetto des Azzurri. John McGinn, d’Aston Villa, tout juste couronné vainqueur de la Ligue Europa, devrait lui aussi apporter sa pierre à l’édifice en termes de buts. Le capitaine Andy Robertson et le latéral du Celtic Kieran Tierney apportent, eux, une expérience précieuse à la sélection.

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Les deux sélections disposent d’effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde.

Sélection d’Haïti

Haïti entamera sa campagne le 13 juin (coup d’envoi à 02h00 GMT le 14 juin) face à l’Écosse, avant de défier le Brésil, quintuple champion du monde, puis le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition.

Gardiens : Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Défenseurs : Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Milieux de terrain : Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaquants : Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Le parcours d’Haïti vers la Coupe du monde

Les Haïtiens ont terminé en tête de leur groupe de qualification en CONCACAF, portés par les buts du meilleur buteur de l’histoire du pays, Duckens Nazon (44 réalisations en 76 sélections).

Effectif de l'Écosse

Les Écossais affronteront successivement Haïti (14 juin), le Maroc (19 juin) et le Brésil (24 juin) au sein du Groupe C.

Gardiens : Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Forest), Liam Kelly (Rangers).

Défenseurs : Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (sans club après avoir quitté Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Milieux de terrain : Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologne), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Naples).

Attaquants : Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Le parcours de l’Écosse vers la Coupe du monde

Les Écossais ont dû s’imposer 4-2 contre le Danemark lors de la dernière journée des qualifications pour décrocher leur première qualification pour la Coupe du monde depuis 1998. Des buts inscrits dans le temps additionnel par Kieran Tierney et Kenny McLean ont brisé le cœur des Danois à Hampden Park.

Actualités des équipes et compositions

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