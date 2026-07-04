Haitham Hassan : « Nous avons éprouvé des difficultés contre l’Australie, mais nous célébrerons notre qualification avant d’affronter l’Argentine. »

Haitham Hassan, joueur de l’équipe nationale égyptienne, a exprimé sa joie après la qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, suite à leur victoire 4-2 aux tirs au but contre l’Australie, après un match qui s’était soldé par un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Dans une déclaration au site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), il a confié : « Honnêtement, c’est incroyable. Savoir qu’on a fait le bonheur de 120 millions de personnes en Égypte aujourd’hui, et que les célébrations vont envahir tout le pays, c’est un sentiment formidable. »

Il a ajouté : « Savoir que l’on a apporté de la joie à un si grand nombre de personnes rend heureux soi-même. Je pense que c’est une journée parfaite. Nous sommes au comble du bonheur, et nous avons hâte de faire la fête dans les vestiaires, puis nous nous attendons à trouver beaucoup d’Égyptiens qui nous attendent à l’hôtel. Aujourd’hui sera une journée de fête. »

Les Pharaons ont pourtant dominé techniquement, mais ils ont dû attendre la séance de tirs au but pour faire la différence. « Honnêtement, ce fut un match riche en émotions, a analysé Hassan. Nous avons ouvert le score, puis ils ont égalisé. Les deux équipes se sont créées des occasions, et au final, tout le monde sait que les tirs au but signifient soit la qualification, soit l’élimination. La pression était énorme, mais, grâce à Dieu, nous avons réussi à l’emporter. Nous sommes entrés dans l’histoire de l’Égypte. C’est une journée parfaite pour nous. »

Interrogé sur la prochaine rencontre face à l’Argentine en huitièmes de finale, il a répondu : « Pour l’instant, nous allons savourer, car chaque chose vient en son temps. Il y a un temps pour travailler et un temps pour célébrer, et ce moment est pour la fête. Ensuite, nous commencerons à nous préparer pour le prochain match, mais pour l’instant, nous sommes aux anges. »

Le prochain match de l’Égypte contre l’Argentine, championne du monde, aura lieu en huitièmes de finale le 7 juillet à l’Atlanta Stadium.