Haitham Hassan, international égyptien, a affirmé que ses ambitions avec les « Pharaons » étaient « sans limites », soulignant que la génération actuelle possédait les atouts nécessaires pour accomplir de grands exploits dans les mois à venir, après la performance remarquable de l’équipe lors de la Coupe du monde.

Présent lors de la dernière Coupe du monde, le joueur a vécu l’élimination en huitièmes de finale face à l’Argentine (2-3), rencontre émaillée de décisions arbitrales controversées, plusieurs rapports évoquant même un traitement de faveur accordé par le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le plus fort d’Afrique

Dans l’émission « Al-Hikaya » présentée par le journaliste Amr Adib, il a affirmé : « Oui, je veux tout gagner avec l’équipe d’Égypte. Les rêves ne coûtent rien, et nous pouvons tout accomplir. Nous avons de grandes ambitions et nous visons toujours la victoire. »

Il a ajouté : « L’équipe d’Égypte est la plus forte d’Afrique ; nous disposons des meilleurs joueurs, d’une génération exceptionnelle et d’un staff technique formidable. Nous formions un groupe soudé, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et nous l’avons prouvé lors de la Coupe du monde. »

Il conclut : « Nous comptons sur de jeunes joueurs de très haut niveau, l’avenir de l’équipe d’Égypte, capables d’accomplir de grandes choses dans les années à venir. »

Les coulisses de son arrivée en équipe d’Égypte

Concernant les coulisses de sa sélection, il a révélé que Wassim Ahmed avait joué un rôle clé en le suivant de près et en restant en contact avec lui ces derniers temps.

Il a expliqué : « Wassim Ahmed était en contact avec moi depuis longtemps, il m’a suivi à toutes les étapes, et c’est lui qui a facilité la communication avec le staff technique et les responsables pour que je puisse rejoindre la sélection égyptienne. »

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Le joueur a expliqué que certaines formalités avaient retardé son arrivée en équipe nationale au début de la Coupe du monde, déclarant : « Il y a eu un problème lié à certains documents, que la Fédération internationale devait vérifier, mais le staff technique et administratif a fait un travail formidable et rapide pour que je puisse participer aux autres matchs du tournoi. »

Fier de jouer aux côtés de Mohamed Salah

Il a par ailleurs exprimé sa fierté de porter le maillot des Pharaons aux côtés de Mohamed Salah, qu’il considère comme un modèle et un symbole du football égyptien.

« Je suis très fier d’évoluer aux côtés de Mohamed Salah, un grand joueur et une icône du football égyptien. J’espère suivre ses traces et accomplir de grandes choses avec le maillot des Pharaons », a-t-il déclaré.

Il souligne que la présence de joueurs très expérimentés comme Salah aide la nouvelle génération à progresser et à gagner en expérience, sur le terrain comme en dehors.

Le but contre l’Argentine aurait fait le tour du monde

Il est également revenu sur le but inscrit par les Pharaons face à l’Argentine lors de la Coupe du monde, finalement refusé, qu’il considère comme l’un des plus beaux de la compétition.

« Nous avons marqué un but qui, selon moi, figurait parmi les plus beaux de la compétition, voire de l’histoire de la Coupe du monde. J’ai été attristé de le voir refusé, car je n’ai constaté aucune faute de notre côté », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter avec conviction : « Si l’Argentine avait marqué ce but, je suis persuadé qu’il n’aurait pas été annulé. »

Pour conclure, Haitham Hassan a exprimé sa fierté de porter les couleurs de l’Égypte, tout en réaffirmant la détermination du groupe à poursuivre sa progression et à viser de nouveaux succès dans les années à venir.