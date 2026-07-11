Haitham Hassan estime que l’Égypte est la nation la plus forte d’Afrique et espère voir un joueur suivre la trajectoire de Mohamed Salah

Haitham Hassan, international égyptien, a affirmé que ses ambitions avec les « Pharaons » étaient « sans limites », soulignant que la génération actuelle possédait les atouts nécessaires pour accomplir de grandes choses dans les mois à venir, après la performance remarquée de la sélection lors de la Coupe du monde.

Présent lors de la dernière Coupe du monde, le joueur a vécu l’élimination des Pharaons en huitièmes de finale face à l’Argentine (2-3), rencontre émaillée de décisions arbitrales controversées, plusieurs rapports évoquant même un traitement de faveur accordé par le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA).

Le plus fort d’Afrique

Dans une interview accordée à l’émission « Al-Hikaya » présentée par le journaliste Amr Adib, Haitham Hassan a déclaré : « Oui, je veux tout gagner avec l’équipe d’Égypte. Les rêves ne coûtent rien, et nous pouvons tout réaliser. Nous avons de grandes ambitions et nous visons toujours la victoire. »

Il a ajouté : « L’équipe d’Égypte est la plus forte d’Afrique ; nous disposons des meilleurs joueurs, d’une génération exceptionnelle et d’un staff technique formidable. Nous formions un groupe soudé, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, et nous l’avons prouvé lors de la Coupe du monde. »

Il conclut : « Nous comptons sur de jeunes joueurs de très haut niveau ; ils incarnent l’avenir de l’équipe d’Égypte et peuvent accomplir de grandes choses dans les années à venir. »

Les coulisses de son arrivée en sélection

Concernant les coulisses de sa sélection, Haitham Hassan a expliqué que Wassim Ahmed avait joué un rôle clé en le suivant de près et en restant en contact avec lui ces derniers temps.

Il a expliqué : « Wassim Ahmed était en contact avec moi depuis longtemps, il m’a suivi à toutes les étapes, et c’est lui qui a facilité la communication avec le staff technique et les responsables pour que je puisse rejoindre la sélection égyptienne. »

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Le joueur a expliqué que des formalités administratives avaient retardé son arrivée en sélection en début de Coupe du monde, déclarant : « Il y a eu un problème lié à certains documents que la Fédération internationale devait vérifier, mais le staff technique et administratif a réalisé un travail remarquable et rapide pour que je puisse participer aux autres matchs du tournoi. »

Fier de jouer aux côtés de Mohamed Salah

Il a par ailleurs exprimé sa fierté de porter le maillot de l’équipe d’Égypte, ajoutant que jouer aux côtés de Mohamed Salah constituait un immense honneur et qu’il espérait suivre ses traces pour accomplir, à son tour, de grandes choses avec les Pharaons.

« Je suis très fier d’évoluer aux côtés de Mohamed Salah, un grand joueur et une icône du football égyptien. J’espère suivre ses traces et accomplir de grandes choses avec le maillot des Pharaons », a-t-il déclaré.

Il souligne que la présence de joueurs très expérimentés comme Salah aide la nouvelle génération à progresser et à gagner en expérience, sur le terrain comme en dehors.

Le but contre l’Argentine aurait fait le tour du monde

Il est également revenu sur le but marqué par l’Égypte face à l’Argentine lors de la Coupe du monde, finalement annulé, qu’il considère comme l’un des plus beaux de la compétition.

« Nous avons marqué un but qui, selon moi, figurait parmi les plus beaux de la compétition, voire de l’histoire de la Coupe du monde. J’ai été attristé de le voir refusé, car je n’ai constaté aucune faute de notre côté », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter avec conviction : « Si l’Argentine avait marqué ce but, je suis persuadé qu’il n’aurait pas été annulé. »

Pour conclure, Haitham Hassan a exprimé sa fierté de porter les couleurs de l’Égypte, assurant que le groupe entendait poursuivre sa progression et viser de nouveaux succès dans les années à venir.