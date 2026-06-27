Hafiz Draji sous-entend l’existence de manipulations lors de la Coupe du monde… Que veut-il dire par là ?

Le journaliste algérien Hafiz Deraji a évoqué des soupçons de matchs truqués lors de la Coupe du monde 2026, sans toutefois pointer du doigt une équipe spécifique.

Plusieurs observateurs estiment que le nouveau format à 48 équipes, avec qualification des meilleurs troisièmes, complique les calculs et ouvre la voie à la polémique.

Sur son compte Facebook, Draji a écrit : « Le fait que les rencontres de la troisième journée de la phase de groupes se jouent en même temps n’a pas empêché, et n’empêchera pas, l’émergence de scénarios controversés pour de nombreuses équipes, pour ne pas en dire plus. »

Concernant les Verts, il souligne que leur destin reste entre leurs mains avant la dernière journée de la phase de groupes, les mettant ainsi à l’abri de toute polémique.

Il a ajouté : « Le plus beau, c’est que ton destin en Coupe du monde soit entre tes mains, et non entre les pieds des autres. La sélection algérienne n’a pas besoin d’attendre les résultats de ses adversaires ; une victoire, voire un match nul face à l’Autriche, lui suffit pour garantir sa qualification pour le deuxième tour et décrocher son billet grâce à ses efforts sur le terrain. »

Les Verts défieront l’Autriche dimanche matin, lors de la 3^e journée du groupe J. Une rencontre décisive : les deux formations comptent 3 points, mais les Européens possèdent une meilleure différence de buts.

Une victoire qualifierait les Fennecs comme deuxièmes de leur groupe derrière l’Argentine, tandis qu’un match nul leur assurerait l’une des places de meilleurs troisièmes.

Rappelons que l’Algérie a déjà été victime d’un des plus grands scandales de l’histoire de la Coupe du monde en 1982, lorsque l’Autriche – son futur adversaire – s’était entendue avec l’Allemagne de l’Ouest pour obtenir un résultat éliminant les Verts de la phase de poules, dans ce qui est resté connu sous le nom de « scandale de Gijón », du nom de la ville qui avait accueilli cette rencontre.