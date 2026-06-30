Hafiz Draji livre un message fort après l’épopée du Maroc face aux Pays-Bas

Le commentateur algérien Hafiz Draji a commenté la qualification de la sélection marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après sa victoire aux tirs au but (3-2) face aux Pays-Bas, après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, lors du match disputé au stade de Monterrey, au Mexique, dans le cadre des seizièmes de finale de la compétition.

Les Néerlandais ont ouvert le score à la 72^e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, la star de Liverpool, mais les Marocains ont refusé d’abdiquer. Issa Diop a égalisé dès la première minute du temps additionnel de la seconde période (90+1), envoyant les deux équipes en prolongation, avant que la séance de tirs au but ne sourie finalement aux Lions de l’Atlas.

Sur son compte « X », Draji a écrit : « Une qualification méritée de la sélection marocaine pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et un choc néerlandais survenu quelques heures après le choc allemand le même jour. »

Il a ajouté : « Une fois de plus, le football confirme qu’il ne tient pas compte des noms ni de l’histoire des équipes, mais récompense ceux qui se battent et le méritent sur le terrain… Félicitations à l’équipe du Maroc et à ses supporters pour cette qualification méritée en huitièmes de finale. »

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas poursuivent leur parcours et défieront le Canada en huitièmes de finale, les Nord-Américains ayant validé leur billet en battant l’Afrique du Sud 1-0.